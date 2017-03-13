به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته منابع طبیعی و در راستای پاسداشت محیط زیست و ترویج فرهنگ ارزشمند درختکاری، شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان امروز برنامه درختکاری همگانی را با دعوت از مظفر افشار پدر بلوط ایران که سی سال از عمر خود را در راه حفاظت از جنگل های بلوط ایران صرف کرده است و با حضور دکتر یدالله ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و اعضای هیات علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار کرد.

مظفر افشار پدر بلوط ایران در این مراسم با قدردانی از دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر احداث بوستان شهدا گفت: از مدیران می خواهیم به کاشت گونه های بومی نظیر بلوط، زالزالک وحشی و بنه یا پسته وحشی اهمیت بیشتری دهند و در همین راستا ۱۰۰۰ نهال از این گونه های بومی را برای غرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اهدا می کنیم.

وی افزود: این آمادگی را داریم تا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی یک خزانه تولید نهال بلوط در دانشگاه با ظرفیت تولید سالانه یک تا یک و نیم میلیون نهال ایجاد کنیم تا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به عنوان اولین دانشگاه دارای نهالستان بلوط مطرح شود.

پدر بلوط ایران اظهار کرد:‌ گونه بلوط درختی است که می‌تواند تا دو هزار سال عمر کند و اکنون گونه ای از بلوط در استان لرستان با عمر حدود ۱۸۰۰ سال وجود دارد که به دنبال ثبت ملی آن هستیم.

یدالله ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت درختکاری گفت: اکنون نیاز به توسعه فضای سبز و درختکاری در کشور به خاطر ایجاد روحیه نشاط در بین شهروندان و کمک به محیط زیست و مقابله با آلاینده ها به شدت احساس می شود.

وی افزود: در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نیز با احداث بوستان شهدا در ۳ فاز و با کاشت بیش از ۱۶ هزار اصله نهال تلاش کرده است تا در این اقدام زیست محیطی نقش داشته باشد.