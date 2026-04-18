«سرو ایران»در آبیدر ریشه دواند؛روایت یک همدلی سبز به یاد شهدا در سنندج

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سنندج ظهر شنبه، حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ هوایی که بوی خاک نم‌خورده و امید می‌داد، دامنه‌های سرسبز آبیدر، جایی که سال‌هاست پناهگاه آرامش شهروندان است، این‌بار به صحنه‌ای از مشارکت اجتماعی و همدلی تبدیل شد؛ جایی که مردم آمده بودند تا در کنار یکدیگر، نهال بکارند و آینده‌ای سبزتر را برای سرزمینشان رقم بزنند.

پویش «درختکاری سرو ایران» در سنندج، تنها یک برنامه محیط‌زیستی نبود؛ این رویداد، نمادی از پیوند سه مفهوم عمیق بود: یاد شهدا، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از طبیعت.

در این میان، انتخاب نام «سرو» نیز یادآور ایستادگی و ماندگاری است؛ درختی که قرن‌ها در فرهنگ ایرانی، نماد استقامت بوده و حالا در قالب این پویش، به نشانه‌ای از تداوم راه شهدا تبدیل شده است.

از یاد شهدا تا نهال امید

این پویش با هدف گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و همزمان با سالروز ولادت رهبر شهید برگزار شد؛ مناسبتی که حال و هوای معنوی خاصی به برنامه بخشیده بود.

شرکت‌کنندگان، هر نهال را به نیتی در دل خاک می‌نشاندند؛ نیتی برای آینده، برای زمین و برای زنده نگه داشتن یاد کسانی که جان خود را فدای وطن کردند.

بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، در میان جمعیت، با اشاره به فلسفه برگزاری این پویش، گفت: این برنامه به یاد رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی سوم رمضان، فرماندهان نظامی، دانش‌آموزان و هموطنانی که در حملات اخیر به شهادت رسیدند، برگزار شده است.

وی این حرکت را فراتر از یک اقدام نمادین دانست و افزود: پویش «سرو ایران» و «نهال امید» در واقع لبیکی به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است و خوشبختانه در کردستان با استقبال گسترده مردم همراه شده است.

آبیدر؛ کلاس درس طبیعت برای نسل آینده

در میان جمعیت، حضور دانش‌آموزان بیش از هر چیز به چشم می‌آمد؛ کودکانی که با لباس‌های مدرسه و دستانی خاکی، تجربه‌ای متفاوت را رقم می‌زدند.

برخی برای نخستین‌بار نهال می‌کاشتند، اما شور و اشتیاقشان نشان می‌داد که این تجربه، برایشان ماندگار خواهد بود.

برگزارکنندگان نیز بر همین موضوع تأکید داشتند؛ اینکه آموزش محیط زیست باید از سنین پایین آغاز شود و بهترین روش، مشارکت عملی کودکان در چنین برنامه‌هایی است.

شریفی‌پور در این‌باره گفت: اجرای این پویش در مکان‌هایی مانند آبیدر، فرصتی برای فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان و نسل آینده است تا اهمیت منابع طبیعی را از نزدیک درک کنند.

سهم کردستان در نهضت ملی درختکاری

پویش «سرو ایران» بخشی از یک برنامه کلان ملی است؛ طرحی که با هدف کاشت یک میلیارد درخت در کشور آغاز شده و استان‌ها نیز سهم مشخصی در آن دارند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان در این زمینه توضیح داد: سهم استان کردستان در سال ۱۴۰۴، سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال تعیین شده که بخش عمده آن به طرح زراعت چوب اختصاص دارد.

وی افزود: یک میلیون اصله نهال دیگر نیز برای توسعه فضای سبز شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فعالان این حوزه قرار گرفته و این نهال‌ها به‌صورت رایگان و از طریق سامانه‌های مربوطه توزیع شده است.

وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که این طرح، به‌صورت جدی در حال اجراست. از دهم اسفند سال گذشته تاکنون، حدود ۶۵۰ هزار اصله نهال در نقاط مختلف استان کاشته شده و این روند همچنان ادامه دارد.

شریفی‌پور تصریح کرد: در همین برنامه نیز، ۱۲۰۰ اصله نهال در دامنه آبیدر غرس شد؛ نهال‌هایی که قرار است در سال‌های آینده، به درختانی سایه‌گستر تبدیل شوند.

کاشت کافی نیست؛ نگهداری مهم‌تر است

اما آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، موضوع نگهداری از نهال‌هاست؛ نکته‌ای که فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، بر آن تأکید ویژه داشت.

وی در حاشیه این مراسم گفت: کاشت درخت بسیار مهم است، اما نگهداری و حفاظت از آن اهمیت بیشتری دارد. اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای مراقبت از این نهال‌ها نداشته باشیم، زحمات امروز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

زندی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در این مسیر افزود: کودکانی که امروز در این برنامه مشارکت می‌کنند، سفیران آینده محیط زیست هستند و می‌توانند فرهنگ حفاظت از طبیعت را در جامعه گسترش دهند.

زمین پاک؛ فرصتی برای بازنگری در رفتارها

برگزاری این پویش همزمان با هفته زمین پاک، بر اهمیت آن افزوده بود. مسئولان محیط زیست استان، از این فرصت برای اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی استفاده کرده‌اند.

زندی در این‌باره گفت: در هفته زمین پاک، برنامه‌هایی همچون کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های رسانه‌ای، پاکسازی عرصه‌های طبیعی، کاهش مصرف پلاستیک و توسعه درختکاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به ظرفیت‌های طبیعی استان اشاره کرد و افزود: حدود ۱۲ درصد از مساحت کردستان تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست قرار دارد که شامل مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات وحش و تالاب‌هاست.

نقش آموزش در نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیست

در کنار همه این اقدامات، نقش آموزش و پرورش نیز در این حرکت قابل توجه است، سیدفواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، با حضور در این برنامه، بر اهمیت آموزش محیط زیستی به دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، آشنا کردن نسل آینده با اهمیت منابع طبیعی است و در این راستا، تاکنون ۲۵۰۰ اصله نهال در مدارس و مراکز آموزشی استان کاشته شده است.

حسینی ادامه داد: مشارکت مستقیم دانش‌آموزان در کاشت نهال، باعث می‌شود حس مسئولیت‌پذیری در آن‌ها تقویت شود و این موضوع، در آینده به رفتارهای پایدار محیط زیستی منجر خواهد شد.

روایت یک همدلی سبز

آنچه در آبیدر رخ داد، تنها کاشت چند نهال نبود؛ این برنامه، نمادی از یک همدلی گسترده بود. از مسئولان گرفته تا مردم عادی، از دانش‌آموزان تا فعالان محیط زیست، همه در کنار هم ایستادند تا پیامی مشترک را به گوش برسانند: حفظ طبیعت، مسئولیت همگانی است.

نهال‌هایی که در این روز در دل خاک کاشته شدند، شاید اکنون کوچک و شکننده باشند، اما اگر به‌درستی از آن‌ها مراقبت شود، در سال‌های آینده به درختانی تبدیل خواهند شد که سایه‌شان بر سر نسل‌های بعدی خواهد افتاد.

پویش «درختکاری سرو ایران» در سنندج، روایتی از امید بود؛ امید به آینده‌ای سبزتر، جامعه‌ای مسئول‌تر و نسلی آگاه‌تر. این رویداد نشان داد که اگر مشارکت مردمی با برنامه‌ریزی صحیح همراه شود، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر حفاظت از محیط زیست برداشت.

اکنون، آنچه اهمیت دارد، تداوم این مسیر است؛ مسیری که از کاشت یک نهال آغاز می‌شود، اما به فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌ها ختم خواهد شد.

آبیدر، این روزها نه فقط یک کوه، بلکه نمادی از این حرکت شده است؛ حرکتی که اگر ادامه یابد، می‌تواند آینده‌ای سبز و پایدار را برای کردستان و ایران رقم بزند.

در این مراسم علاوه بر کاشت درخت برنامه‌هایی فرهنگی از جمله دف نوازی توسط دانش‌آموزان انجام شد.