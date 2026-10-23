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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

رستمی: دوربین پایش جنگل‌های زاگرس در دالاهو راه‌اندازی شد

رستمی: دوربین پایش جنگل‌های زاگرس در دالاهو راه‌اندازی شد

کرمانشاه - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه از راه‌اندازی دومین دوربین پایش تصویری منابع طبیعی استان در دالاهو با قابلیت رصد محدوده‌ای به قطر حدود ۹۰ کیلومتر خبر داد.

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب و راه‌اندازی دومین دوربین پایش تصویری منابع طبیعی استان کرمانشاه در شهرستان دالاهو خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تقویت نظارت بر جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی و پس از دریافت مجوزهای قانونی انجام شده است.

وی افزود: دوربین جدید در نقطه‌ای مرتفع با موقعیت مکانی مناسب مستقر شده و از چشم‌انداز گسترده‌ای نسبت به جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به توان پوشش این سامانه تصریح کرد: دوربین نصب‌شده شعاع دیدی در حدود ۴۵ کیلومتر دارد و می‌تواند محدوده‌ای با قطر تقریبی ۹۰ کیلومتر را تحت پایش تصویری قرار دهد.

رستمی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در حفاظت از منابع طبیعی گفت: توسعه تجهیزات پایش تصویری، امکان افزایش گستره نظارت، شناسایی سریع‌تر رخدادهای احتمالی و ارتقای آمادگی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی دالاهو و گستره دید دوربین، راه‌اندازی این سامانه ظرفیت تازه‌ای برای رصد عرصه‌های طبیعی این منطقه جنگلی ایجاد کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صیانت از جنگل‌ها و مراتع به تقویت مداوم امکانات حفاظتی، استفاده از فناوری‌های کارآمد و گسترش ابزارهای نظارتی نیاز دارد و راه‌اندازی این دوربین در مسیر هوشمندسازی پایش منابع طبیعی استان انجام شده است.

رستمی تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به ارتقای نظارت بر سرمایه‌های طبیعی استان کمک کند و گامی در جهت حفاظت مؤثرتر از جنگل‌های زاگرس باشد.

کد مطلب 6986945

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