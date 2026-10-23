محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب و راه‌اندازی دومین دوربین پایش تصویری منابع طبیعی استان کرمانشاه در شهرستان دالاهو خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تقویت نظارت بر جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی و پس از دریافت مجوزهای قانونی انجام شده است.

وی افزود: دوربین جدید در نقطه‌ای مرتفع با موقعیت مکانی مناسب مستقر شده و از چشم‌انداز گسترده‌ای نسبت به جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به توان پوشش این سامانه تصریح کرد: دوربین نصب‌شده شعاع دیدی در حدود ۴۵ کیلومتر دارد و می‌تواند محدوده‌ای با قطر تقریبی ۹۰ کیلومتر را تحت پایش تصویری قرار دهد.

رستمی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در حفاظت از منابع طبیعی گفت: توسعه تجهیزات پایش تصویری، امکان افزایش گستره نظارت، شناسایی سریع‌تر رخدادهای احتمالی و ارتقای آمادگی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی دالاهو و گستره دید دوربین، راه‌اندازی این سامانه ظرفیت تازه‌ای برای رصد عرصه‌های طبیعی این منطقه جنگلی ایجاد کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صیانت از جنگل‌ها و مراتع به تقویت مداوم امکانات حفاظتی، استفاده از فناوری‌های کارآمد و گسترش ابزارهای نظارتی نیاز دارد و راه‌اندازی این دوربین در مسیر هوشمندسازی پایش منابع طبیعی استان انجام شده است.

رستمی تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به ارتقای نظارت بر سرمایه‌های طبیعی استان کمک کند و گامی در جهت حفاظت مؤثرتر از جنگل‌های زاگرس باشد.