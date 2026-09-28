  1. استانها
  2. گلستان
۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

کاهش ۸۱ درصدی خسارت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گلستان

کاهش ۸۱ درصدی خسارت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گلستان

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از کاهش ۸۱ درصدی خسارت آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکویی در جلسه شورای راهبردی حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۸ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی گلستان به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۲۸ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان دچار حریق شد.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از حریق در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: از مجموع حریق‌های ثبت‌شده، ۲۳ مورد در جنگل‌های طبیعی، ۱۱ مورد در جنگل‌های دست‌کاشت و چهار مورد نیز در مراتع استان رخ داده است.

نیکویی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مهار و کنترل آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان گفت: در این مدت ۷۰۰ کیلومتر آتش‌بر در نقاط مختلف گلستان احداث شد که شهرستان کلاله با اجرای ۲۷۲ کیلومتر، بیشترین سهم را در این بخش داشته است.

وی اظهار کرد: بیشترین سطح درگیر حریق در شهرستان کلاله و کمترین مساحت آتش‌سوزی در شهرستان مراوه‌تپه ثبت شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از تقویت تجهیزات یگان حفاظت خبر داد و گفت: در همین راستا ۶ دستگاه روتوفایر از استان گیلان تحویل گرفته شد و پنج دستگاه دیگر نیز پس از تعمیر در یگان حفاظت، اکنون در شهرستان‌های استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نیکویی افزود: ۲۰ دستگاه موتورسیکلت یگان حفاظت نیز تعمیر و به چرخه عملیاتی بازگشت تا توان گشت، پایش و واکنش نیروها در عرصه‌های طبیعی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی، توسعه تجهیزات، احداث آتش‌برها و اجرای اقدامات پیشگیرانه، مجموعه عواملی بوده‌اند که در کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گلستان نقش داشته‌اند.

کد مطلب 6961802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها