به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکویی در جلسه شورای راهبردی حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۸ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی گلستان به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۲۸ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان دچار حریق شد.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از حریق در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: از مجموع حریق‌های ثبت‌شده، ۲۳ مورد در جنگل‌های طبیعی، ۱۱ مورد در جنگل‌های دست‌کاشت و چهار مورد نیز در مراتع استان رخ داده است.

نیکویی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مهار و کنترل آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان گفت: در این مدت ۷۰۰ کیلومتر آتش‌بر در نقاط مختلف گلستان احداث شد که شهرستان کلاله با اجرای ۲۷۲ کیلومتر، بیشترین سهم را در این بخش داشته است.

وی اظهار کرد: بیشترین سطح درگیر حریق در شهرستان کلاله و کمترین مساحت آتش‌سوزی در شهرستان مراوه‌تپه ثبت شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از تقویت تجهیزات یگان حفاظت خبر داد و گفت: در همین راستا ۶ دستگاه روتوفایر از استان گیلان تحویل گرفته شد و پنج دستگاه دیگر نیز پس از تعمیر در یگان حفاظت، اکنون در شهرستان‌های استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نیکویی افزود: ۲۰ دستگاه موتورسیکلت یگان حفاظت نیز تعمیر و به چرخه عملیاتی بازگشت تا توان گشت، پایش و واکنش نیروها در عرصه‌های طبیعی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی، توسعه تجهیزات، احداث آتش‌برها و اجرای اقدامات پیشگیرانه، مجموعه عواملی بوده‌اند که در کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گلستان نقش داشته‌اند.