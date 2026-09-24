به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نیکویی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، پنجشنبه گرمترین روز هفته خواهد بود و افزایش دما همراه با وزش باد میتواند احتمال وقوع و گسترش آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان را افزایش دهد.
وی افزود: در همین راستا به رؤسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها، فرماندهان یگان حفاظت و نیروهای حفاظتی ابلاغ شده است سطح آمادگی خود را افزایش داده و پایش مستمر جنگلها و مراتع، بهویژه مناطق دارای پوشش گیاهی خشک و نقاط حساس و بحرانی را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت و گروههای عملیاتی در این مدت در آمادهباش کامل قرار دارند و تجهیزات و امکانات اطفای حریق، خودروهای گشت و سایر ملزومات مورد نیاز نیز پیش از وقوع هر حادثه بررسی و آماده استفاده خواهد بود.
نیکویی بر تقویت گشتهای حفاظتی در ساعات گرم روز تأکید کرد و گفت: شناسایی و پایش نقاط مستعد حریق و افزایش هماهنگی میان ادارات شهرستانی، یگان حفاظت و دستگاههای امدادی و مرتبط از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این ایام است.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه مشاهده دود یا حریق در عرصههای منابع طبیعی باید در کوتاهترین زمان ممکن گزارش شود تا عملیات مهار و اطفای حریق بدون تأخیر آغاز شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین خواستار افزایش اطلاعرسانی و هشدار به جوامع محلی، گردشگران و بهرهبرداران شد و گفت: با توجه به افزایش دما و وزش باد، رعایت نکات پیشگیرانه در عرصههای طبیعی اهمیت بیشتری دارد.
نیکویی تأکید کرد: نیروهای منابع طبیعی و بهویژه یگان حفاظت تا عبور از شرایط پیشبینیشده با حداکثر آمادگی در عرصهها حضور خواهند داشت و حفاظت از جنگلها و مراتع استان با پایش مستمر و واکنش سریع دنبال میشود.
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