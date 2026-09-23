نخستین سامانه پایش تصویری منابع طبیعی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سامانه پایش تصویری منابع طبیعی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به بهرهبرداری رسید.
این سامانه با هدف استفاده از ظرفیت فناوری برای ارتقای حفاظت و حراست از عرصههای طبیعی و جنگلهای زاگرس راهاندازی شده و قرار است روند رصد و پایش منابع طبیعی استان را تقویت کند.
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: منابع طبیعی در شرایط کنونی از جایگاه ویژهای برخوردار است و مردم نیز بیش از گذشته نسبت به حفاظت از طبیعت و محیط زیست علاقهمند و دغدغهمند هستند.
وی افزود: استفاده از نظارت هوشمند میتواند روند حفاظت و حراست از عرصههای طبیعی استان را تقویت کند و در این زمینه باید از ظرفیتهای موجود برای صیانت بهتر از منابع طبیعی بهره گرفت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت جنگلهای استان خاطرنشان کرد: جنگلهای کرمانشاه علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری و طبیعتگردی محسوب میشوند و حفاظت از این عرصهها اهمیت ویژهای دارد.
حبیبی همچنین بر ضرورت تقویت امکانات حفاظتی منابع طبیعی استان تأکید کرد و گفت: با حمایت و همراهی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میتوان ظرفیتهای موجود را برای حفاظت مؤثرتر از عرصههای طبیعی کرمانشاه ارتقا داد.
در ادامه این مراسم، افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به جایگاه کرمانشاه در محدوده زاگرس اظهار کرد: این استان یکی از مناطق مهم زاگرس به شمار میرود و بر همین اساس برای استانهای زاگرسی ردیف اعتباری مستقلی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از محل این اعتبارات، تجهیزات مورد نیاز برای تقویت حفاظت از منابع طبیعی تأمین خواهد شد و توسعه زیرساختهای حفاظتی در استانهای زاگرسی دنبال میشود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: رویکرد این سازمان حرکت به سمت حفاظت هوشمند و افزایش مشارکت مردم در صیانت از عرصههای طبیعی است و راهاندازی سامانههای پایش تصویری نیز در همین چارچوب انجام میشود.
افلاطونی با تأکید بر نقش جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: برنامهریزی شده است هر دهیاری یک جنگلبان و یک خانه همیار طبیعت داشته باشد تا ظرفیت مردم مناطق مختلف بیش از گذشته در حفاظت از منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به گستردگی مشارکت مردمی در حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ۵۴۰ هزار نفر همیار طبیعت در سراسر کشور در این عرصه مشارکت دارند و این ظرفیت مردمی میتواند پشتوانه مهمی برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، محمدحسین رستمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و دانش فیلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان، توضیحاتی درباره سامانه پایش تصویری ارائه کردند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، این سامانه با هدف رصد و پایش عرصههای منابع طبیعی، افزایش سرعت شناسایی رخدادها و تقویت توان حفاظتی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افتتاح این سامانه در راستای توسعه استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت از منابع طبیعی استان و تقویت نظارت بر جنگلهای زاگرس انجام شد.
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