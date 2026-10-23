بحران هرمز زنجیره فشار اقتصادی آمریکا را فعال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با تبیین اینکه تنگه هرمز چگونه ضعف‌های اقتصاد آمریکا را همزمان فعال کرد؟ اظهار کرد: مهم‌ترین اثر اختلال هرمز بر اقتصاد آمریکا در یک متغیر خلاصه نمی‌شود. آمریکا اکنون با یک زنجیره فشار اقتصادی روبه‌روست. واشنگتن برای کنترل بازار به ذخایر استراتژیک متوسل شده و ذخیره نفت آن به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۲ رسیده است. شوک انرژی سپس به تورم منتقل شده و امکان کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. نتیجه، بازده اوراق ۱۰ساله بالای ۵ درصد و نرخ وام مسکن 4/7 درصدی است.

وی افزود: بنابراین مسئله آمریکا امروز فقط «گرانی نفت» نیست. مسئله این است که بحران هرمز چند نقطه آسیب‌پذیر موجود در اقتصاد آمریکا را همزمان فعال کرده است: انرژی گران، ذخایر اضطراری کاهش‌یافته، تورم بالاتر، نرخ بهره سنگین، بدهی عظیم و کسری بودجه پایدار. در چنین ساختاری، هرچه بحران طولانی‌تر شود، هزینه مهار آن نیز افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی ذخایر می‌تواند زمان بخرد اما ذخایر را کاهش می‌دهد؛ نرخ بهره بالا می‌تواند تورم را مهار کند اما کسری و مسکن را تحت فشار می‌گذارد؛ و حمایت مالی از خانوار نیز خود می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند.

امام جمعه اصلاندوز گفت: بنابراین مهم‌ترین محدودیت آمریکا در دوره بعد، نه فقدان ابزار، بلکه تضاد میان ابزارهاست. بسیاری از اقداماتی که یک مشکل را کاهش می‌دهند، مشکل دیگری را تشدید می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که اختلال هرمز از یک بحران انرژی به مسئله‌ای گسترده‌تر برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

امام جمعه اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها خاطر نشان کرد: بصیرت فاطمی(ع) آن است که انسان در پرتو معرفت توحیدی و با پیروی از سیره حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، حق را بشناسد، جبهه حق را به‌درستی تشخیص دهد و در لحظه مناسب، مسئولیت متناسب با زمانه خود را بر عهده گیرد؛ و اخلاص فاطمی(ع) آن است که در این مسیر، جز رضای خدا و انجام وظیفه الهی، انگیزه‌ای در دل نپروراند. این دو حقیقت، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ بصیرت بدون اخلاص، ممکن است انسان را گرفتار خودخواهی و دنیاطلبی کند و اخلاص بدون بصیرت، چه‌بسا نیروی ارزشمند انسان را در مسیری نادرست به هدر دهد. ازاین‌رو، قبولی اعمال تنها به نیک بودن ظاهر آن‌ها نیست، بلکه به شناخت درست اولویت‌ها، موقعیت‌شناسی و قرار گرفتن در جایگاه شایسته نیز بستگی دارد.

حجت الاسلام جعفرزاده اضافه کرد: امروز نیز در عصر غیبت، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این بصیرت و اخلاص، شناخت نیازهای حقیقی جبهه حق و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های فردی و اجتماعی در مسیر یاری امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است. راه رهایی از این خسران، پیوند زدن بصیرت فاطمی به اخلاص فاطمی است؛ تا هم حق را درست بشناسیم، هم وظیفه را به‌هنگام تشخیص دهیم و هم با نیتی پاک، در جایگاه شایسته خود بایستیم. آن‌گاه است که اعمال نیک ما از پراکندگی و روزمرگی رها می‌شود، در مسیر رضایت الهی جهت می‌گیرد و به توفیق خدمت در جبهه حق و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) می‌انجامد.

امام جمعه اصلاندوز در بخش پایانی از خطبه ها با انتقاد از کم لطفی های مدیران دولت محلی نسبت به مشکلات اصلاندوز گفت: مدیران استانی هر زمان در پشت تریبون قرار می گیرند از ضرورت توجه به عشایر غیور صحبت می کنند خصوصاً این امر را در رابطه با اصلاندوز با تاکید بیشتری مطرح می فرمایند چرا که درصد بالایی از عشایر استان در این شهرستان ساکن هستند اما در عمل، ما عنایتی را نسبت به این قشر غیور شاهد نیستیم. این عزیزان در حوزه های آب، راه، برق و... با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند بنابراین خواست ما رسیدگی جدی به مشکلات عشایر غیرت مند و عزت مند است.