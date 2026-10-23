به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با همراهی حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و حامد صفاری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، از مناطق متأثر از سیلاب در شهرستان سلماس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده و روند امدادرسانی قرار گرفت.

در این بازدید، اقدامات انجام‌شده در حوزه جست‌ وجو و نجات، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب مورد بررسی قرار گرفت.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نجاتگران هلال‌احمر اظهار کرد: از تلاش‌ها و فداکاری‌های نجاتگران جمعیت هلال‌احمر که از نخستین لحظات وقوع سیلاب، در شرایط دشوار برای نجات جان هم‌وطنان و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. حضور ایثارگرانه این نیروها در کنار مردم، شایسته تقدیر است.

استاندار آذربایجان غربی با همراهی جمعی از مسئولان امدادی و اجرایی استان، در میان روستاییان آسیب‌دیده از سیلاب دیروز شهرستان سلماس حضور یافته و از نزدیک در جریان شرایط زندگی خانواده‌های گرفتار سیلاب، خسارات وارد شده و نیازهای ضروری آنان قرار گرفت تا مشکلات مردم نه از پشت میزهای اداری، بلکه در دل روستاهای آسیب‌دیده و از زبان خود آنان بررسی شود.

استاندار آذربایجان غربی در این بازدید بر بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و امدادی برای رسیدگی فوری به مشکلات سیل‌زدگان تأکید کرده و دستورات لازم را برای تسریع در امدادرسانی و پیگیری وضعیت روستاهای آسیب‌دیده صادر کرد.

پس از بارش‌های سیل‌آسای روز گذشته، روستاهای کانیان، شوریک، شکریازی و مافی‌کندی در شهرستان سلماس با خسارات ناشی از سیلاب مواجه شدند.

نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی همچنان در مناطق سیل‌زده سلماس حضور دارند و عملیات امدادرسانی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.