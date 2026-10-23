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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

استاندار آذربایجان غربی از مناطق سیل‌زده سلماس بازدید کرد

استاندار آذربایجان غربی از مناطق سیل‌زده سلماس بازدید کرد

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی، با همراهی حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و حامد صفاری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، از مناطق متأثر از سیلاب در شهرستان سلماس بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با همراهی حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و حامد صفاری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، از مناطق متأثر از سیلاب در شهرستان سلماس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده و روند امدادرسانی قرار گرفت.

در این بازدید، اقدامات انجام‌شده در حوزه جست‌ وجو و نجات، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب مورد بررسی قرار گرفت.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نجاتگران هلال‌احمر اظهار کرد: از تلاش‌ها و فداکاری‌های نجاتگران جمعیت هلال‌احمر که از نخستین لحظات وقوع سیلاب، در شرایط دشوار برای نجات جان هم‌وطنان و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. حضور ایثارگرانه این نیروها در کنار مردم، شایسته تقدیر است.

استاندار آذربایجان غربی با همراهی جمعی از مسئولان امدادی و اجرایی استان، در میان روستاییان آسیب‌دیده از سیلاب دیروز شهرستان سلماس حضور یافته و از نزدیک در جریان شرایط زندگی خانواده‌های گرفتار سیلاب، خسارات وارد شده و نیازهای ضروری آنان قرار گرفت تا مشکلات مردم نه از پشت میزهای اداری، بلکه در دل روستاهای آسیب‌دیده و از زبان خود آنان بررسی شود.

استاندار آذربایجان غربی در این بازدید بر بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و امدادی برای رسیدگی فوری به مشکلات سیل‌زدگان تأکید کرده و دستورات لازم را برای تسریع در امدادرسانی و پیگیری وضعیت روستاهای آسیب‌دیده صادر کرد.

پس از بارش‌های سیل‌آسای روز گذشته، روستاهای کانیان، شوریک، شکریازی و مافی‌کندی در شهرستان سلماس با خسارات ناشی از سیلاب مواجه شدند.

نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی همچنان در مناطق سیل‌زده سلماس حضور دارند و عملیات امدادرسانی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.

کد مطلب 6987445

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