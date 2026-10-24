۲۸۹ هکتار از اراضی ملی قزوین به ارزش ۴۳۵ میلیارد تومان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزادسازی شده که ارزش تقریبی آن بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع افزود: در این مدت، ۱۷ فقره پرونده منجر به آزادسازی بیش از ۷۱.۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: همچنین در راستای اجرای احکام قضایی مربوط به خلع ید و قلع‌وقمع تصرفات در منابع طبیعی، ۴۱ فقره پرونده به مرحله اجرا رسید که نتیجه آن آزادسازی بیش از ۲۱۸.۶ هکتار از اراضی بود.

مصطفوی‌نیا با بیان اینکه ارزش ریالی اراضی آزادشده بر اساس ارزیابی کارشناسان منابع طبیعی محاسبه شده است، تصریح کرد: مجموع این اقدامات، بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را از تصرف خارج کرده است.

جلوگیری از ۷۱۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۵ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها اجرا شد.

وی افزود: در همین مدت، در ۷۱۷ مورد نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شد.

مصطفوی‌نیا هدف از این اقدامات را پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی و صیانت از اراضی کشاورزی استان عنوان کرد.

انسداد ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز و صرفه‌جویی ۴.۳ میلیون مترمکعب آب

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، حفاظت از منابع آبی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: دادستان‌ها و رؤسای قضایی بخش در نیمه نخست سال جاری، پیگیری مستمری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب انجام دادند.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز که از سوی شرکت آب منطقه‌ای شناسایی شده بود، با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه شد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد که رسیدگی به آنها در جریان است.

مصطفوی‌نیا میزان صرفه‌جویی حاصل از این اقدامات را ۴.۳ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان اعلام کرد.

آزادسازی ۶.۵ هکتار از بستر رودخانه‌های قزوین

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در ادامه از آزادسازی ۶.۵ هکتار از بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و مقابله با دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شده است.

وی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده بخشی از فعالیت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین برای صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و منابع آبی است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر برخورد قانونی با متعرضان به بیت‌المال اظهار کرد: صیانت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی استان است و با افرادی که درصدد دست‌اندازی به اموال عمومی یا دور زدن قانون باشند، بدون ملاحظه سمت، جایگاه یا روابط آنان، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه درباره صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه افزود: این موضوع از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای پذیرفته نیست.

مصطفوی‌نیا همچنین بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال عمومی تأکید کرد و گفت: مدیران باید در چارچوب وظایف قانونی خود، از بیت‌المال صیانت کنند و در برخورد با متخلفان، بدون تبعیض و مطابق قانون عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مواجهه دستگاه قضایی با ترک فعل یا کوتاهی مدیران در انجام وظایف قانونی، موارد خلاف قانون مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.