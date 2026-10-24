ریو موراکامی چهره سرکش ادبیات معاصر ژاپن از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ریو موراکامی، رمان‌نویس و فیلمساز مشهور ژاپنی که برای خلق داستان‌های تحریک‌آمیزی که به خشونت و جنبه‌های تاریک‌تر جامعه مدرن می‌پرداخت مشهور بود، از دنیا رفت.

موراکامی که به عنوان یکی از نامتعارف‌ترین چهره‌های ادبی ژاپن شناخته می‌شد، برای تصاویر طنزآمیز و اغلب نگران‌کننده‌اش از جامعه ژاپن، شناخته شد.

او در طول دوران حرفه‌ای خود، بیش از ۴۰ اثر داستانی خلق کرد که اغلب به مضامین بیگانگی، مصرف مواد مخدر، خشونت و مخالفت با نفوذ فرهنگی آمریکا می‌پرداختند.

از جمله شناخته‌شده‌ترین رمان‌های او می‌توان به «آزمون بازیگری» اشاره کرد که سال ۱۹۹۹ به یک فیلم ترسناک تحسین‌شده به کارگردانی تاکاشی میکه تبدیل شد. از دیگر آثار قابل توجه او می‌توان به «نوزادان صندوق امانات»، «در سوپ میسو» و «پیرسینگ» اشاره کرد.

موراکامی که سال ۱۹۵۲ در استان ناگازاکی متولد شد، در دوران نوجوانی در یک گروه راک درام می‌نواخت و در اعتراضات دانشجویی شرکت می‌کرد و همه این تجربیات به شکل‌گیری دیدگاه ادبی سرکش او کمک کرد.

موفقیت او در سال ۱۹۷۶ با اولین رمانش، «تقریباً آبی شفاف»، که در دوران دانشجویی‌اش نوشته شده بود، حاصل شد. این رمان که داستان گروهی از جوانان سرخورده را روایت می‌کند که در دنیایی از مواد مخدر و مسائل جنسی غوطه‌ور هستند، جایزه گونزو برای نویسندگان جدید و جایزه معتبر آکوتاگاوا را برای او به ارمغان آورد.

موراکامی متعاقباً خود را به عنوان صدایی متمایز در ادبیات ژاپن تثبیت کرد و از طریق داستان‌سرایی سینمایی و بررسی بی‌چون‌وچرای فرهنگ معاصر، خوانندگان را به خود جذب کرد.

آدام فرویدنهایم، ناشر و مدیر عامل انتشارات پوشکین، به اصالت موراکامی و تأثیر ماندگار آثارش بر خوانندگان انگلیسی‌زبان ادای احترام کرد.

این نویسنده اگرچه نام خانوادگی مشترکی با رمان‌نویس تحسین‌شده بین‌المللی، هاروکی موراکامی، داشت، اما این دو نسبتی با هم نداشتند.

سبک ادبی ریو موراکامی اغلب تهاجمی‌تر و تحریک‌آمیزتر از همنام مشهورش تلقی می‌شد و همین امر باعث شد که او به عنوان چهره‌ای سرکش در داستان‌های معاصر ژاپن شهرت یابد.