۵ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش از پژو ۲۰۶ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با انجام اقدامات فنی و تخصصی از قصد فردی برای انتقال محموله مواد مخدر به استان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مطلع شدند.

وی افزود: در پی دریافت این اطلاعات، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوئین‌زهرا به محورهای احتمالی تردد خودرو اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران پس از شناسایی خودروی موردنظر، آن را متوقف کردند و در بازرسی از خودرو، ۵ کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر از نوع حشیش را که به‌صورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.

طرهانی خاطرنشان کرد: راننده خودرو دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.