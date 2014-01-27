شاعر برنده جایزه سروانتس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خوزه امیلیو پاچکو که به عنوان یکی از مشهورترین شاعران و نویسندگان داستان کوتاه در جهان اسپانیایی زبان شناخته می شد، دیروز در سن 74 سالگی درگذشت.

شورای ملی برای فرهنگ و هنر مکزیک دیشب با اعلام این خبر، درگذشت این چهره بزرگ فرهنگی را به دوستدارانش تسلیت گفت.

پرزیدنت انریکه پنا نیتو نیز درگذشت پاچکو را پس از تایید این خبر توسط دختر وی، در توییترش تسلیت گفت.

این شاعر، رمان نویس، روزنامه‌نگار، مقاله نویس و منتقد ادبی به عنوان یکی از نویسندگان مکزیکی نسلی که در دهه 1950 و 1960 پا به عرصه وجود گذاشت، شناخته می شد. او بیش از همه برای رمانی با عنوان «نبرد در بیابان» در سال 1981 در جهان شناخته شد.

این چهره نام آور که در سال 1939 در مکزیکوسیتی متولد شده بود، کار نویسندگی را از زمانی که نوجوان بود آغاز کرد. در سال 1957 او شروع به انتشار مجله «استاسیونس» با کارلوس مونسیواس و سرخیو پیتول دو تن از دانشجویانی که با وی دوست بودند، کرد. وی انتشار این مجله را تا زمانی که جایزه سروانتس بالاترین افتخار ادبی در جهان اسپانیایی زبان را کسب کرد، ادامه داد.

اولین مجموعه داستان‌های وی در سال 1958 منتشر شد. او با انتشار مجموعه ای از اشعار و داستان های کوتاه فعالیت هایش را در دهه 1960 ادامه داد و به عنوان ویراستار فرهنگی یکی از مهمترین ناشران مکزیک در دهه 60 انتخاب شد. در این دوره و دهه بعد اشعار و داستان‌های کوتاه وی با استقبال و تحسین منتقدان و خوانندگان روبه رو شد.

در سال 2009 پاچه کو جایزه سروانتس را دریافت کرد. علاوه بر آن وی در طول زندگی پربارش بیش از 20 جایزه و نشان و افتخار ادبی از دولت مکزیک و دیگر کشورهای اسپانیایی زبان دریافت کرد.

خوزه آنتونیو پاسکوال رودریگز یکی از اعضای داوری جایزه سروانتس از پاچکو چنین یاد کرده است: شاعری استثنایی از زندگی روزانه، با عمقی ویژه، با آزادی خاص در افکار، و با توانایی برای خلق جهان ادبی خودش، با قدرت طعنه زدن به واقعیت در مواقع لزوم، و یک زبان شناس... واقعا بی عیب و نقص.

پاچکو مدتی نیز به تدریس ادبیات در آمریکا، بریتانیا و کانادا پرداخت و آثاری از ساموئل بکت، تنسی ویلیامز و تی.اس.الیوت را به زبان اسپانیایی ترجمه کرد.

این نویسنده مشهور که از روز شنبه به دلیل بیهوشی راهی بیمارستان شده بود، یکشنبه (دیروز) 26 ژانویه بدرود حیات گفت.