دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر علی کبیر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران را به‌عنوان دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

دکتر علی کبیر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

«با سلام و احترام نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی به موجب این ابلاغ بعنوان «دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی» منصوب می شوید.

انتظار دارم با توجه به سوابق و تجربیات شما در سازمان دهی و جهت دهی به توان و ظرفیت علمی و پویایی دانشجویان در مسیر توسعه دانش و مهارت های علمی و تحقیقاتی، در توسعه ظرفیت های موجود در این زمینه در سطح دانشگاه های علوم پزشکی به همراه تدوین سازوکار و فرآیندهای دقیق و منطبق با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستیابی مرجعیت علمی، تمام توان و دانش خود را به کار گیرید.

استفاده از تجارب مفید و کارآمد در شبکه سازی ظرفیت های موجود با هدف هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و بکارگیری ایده ها و تجارب ارزشمند اعضای هیات علمی در این زمینه مورد انتظار است.

امیدوارم ضمن همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی موجب شتاب بیشتر در تحقیقات دانشجویی کشور و ایجاد محیط و رویه پژوهشی در بسترهای دانشجویی کشور باشیم.»