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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر علی کبیر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران را به‌عنوان دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر علی کبیر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران را به‌عنوان دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

دکتر علی کبیر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

«با سلام و احترام نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی به موجب این ابلاغ بعنوان «دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی» منصوب می شوید.

انتظار دارم با توجه به سوابق و تجربیات شما در سازمان دهی و جهت دهی به توان و ظرفیت علمی و پویایی دانشجویان در مسیر توسعه دانش و مهارت های علمی و تحقیقاتی، در توسعه ظرفیت های موجود در این زمینه در سطح دانشگاه های علوم پزشکی به همراه تدوین سازوکار و فرآیندهای دقیق و منطبق با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستیابی مرجعیت علمی، تمام توان و دانش خود را به کار گیرید.

استفاده از تجارب مفید و کارآمد در شبکه سازی ظرفیت های موجود با هدف هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و بکارگیری ایده ها و تجارب ارزشمند اعضای هیات علمی در این زمینه مورد انتظار است.

امیدوارم ضمن همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی موجب شتاب بیشتر در تحقیقات دانشجویی کشور و ایجاد محیط و رویه پژوهشی در بسترهای دانشجویی کشور باشیم.»

کد مطلب 6988303

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