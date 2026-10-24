یحیی سریع: ۷ عملیات مهم توسط نیروهای مسلح یمن در عمق عربستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در راستای پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی علیه کشورمان که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۰ حمله هوایی انجام داده و غیرنظامیان را در پایتخت صنعا و استان‌های آزاد هدف قرار داده و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است، تعداد کل حملات هوایی تجاوزکارانه به کشورمان از زمان آغاز تشدید تنش به ۳۱۲۳ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

وی بیان کرد: با یاری خداوند، نیروهای مسلح یمن هفت عملیات نظامی موثر با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

عملیات اول فرودگاه خالد در پایتخت دشمن سعودی، ریاض، را در دو مرحله هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت های وارده دقیق بوده است.

عملیات دوم شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت های وارده دقیق و مهلک بوده است.

در عملیات سوم، پالایشگاه نفت رابغ هدف قرار گرفت و عملیات موفقیت آمیز بود.

عملیات چهارم ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت خام از شرق به غرب را هدف قرار داد و به لطف خداوند این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید.

عملیات پنجم فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام را هدف قرار داد و به لطف خدا ضربه های وارده دقیق بود و به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد.

عملیات ششم فرودگاه نجران را هدف قرار داد و به لطف خدا اصابت دقیق و مستقیم بود.

عملیات هفتم، پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داد و به لطف خدا اصابت مستقیم بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با توکل و اعتماد به خدا و با حمایت قبایل آزاده، وفادار و صادق یمن، به انجام وظیفه مقدس دینی خود در دفاع از کشور و مردممان ادامه می‌دهند.

وی افزود: عملیات ما در عمق عربستان در راستای تحمیل معادله محاصره با محاصره و تشدید در برابر تشدید و هدف قرار دادن مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره کشور عزیز ما ادامه خواهد داشت.