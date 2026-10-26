تعداد حملات عربستان به یمن به ۳۳۰۰ نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، کشور ما را هدف ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: تهاجم به سرکردگی عربستان سعودی، در پی حملات به اهداف غیرنظامی در صنعا، الجوف، تعز، صعده، عمران، إب و لحج، منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است. تهاجم هوایی سعودی توسط جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند، در حالی که تهاجم موشکی از منطقه «جیزان» انجام شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: از زمان آغاز تشدید تنش‌ ها، در مجموع ۳۲۹۸ حمله هوایی و موشکی در چارچوب تجاوز به سرکردگی عربستان سعودی علیه کشورمان انجام شده است.