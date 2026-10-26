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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

تعداد حملات عربستان به یمن به ۳۳۰۰ نزدیک شد

تعداد حملات عربستان به یمن به ۳۳۰۰ نزدیک شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: از زمان آغاز تشدید تنش‌ ها، در مجموع ۳۲۹۸ حمله هوایی و موشکی در چارچوب تجاوز به سرکردگی عربستان سعودی علیه کشورمان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، کشور ما را هدف ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: تهاجم به سرکردگی عربستان سعودی، در پی حملات به اهداف غیرنظامی در صنعا، الجوف، تعز، صعده، عمران، إب و لحج، منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است. تهاجم هوایی سعودی توسط جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند، در حالی که تهاجم موشکی از منطقه «جیزان» انجام شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: از زمان آغاز تشدید تنش‌ ها، در مجموع ۳۲۹۸ حمله هوایی و موشکی در چارچوب تجاوز به سرکردگی عربستان سعودی علیه کشورمان انجام شده است.

کد مطلب 6990856

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