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۳ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۰

حملات عربستان به یمن ۱۹۳ شهید و ۴۶۸ زخمی برجای گذاشت

حملات عربستان به یمن ۱۹۳ شهید و ۴۶۸ زخمی برجای گذاشت

سخنگوی وزارت بهداشت یمن آمار کشته و زخمی های این کشور در حملات عربستان را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که حملات عربستان به آن کشور از آغاز تشدید تنش‌ها، ۱۹۳ شهید و ۴۶۸ مجروح بر جای گذاشته است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در جریان این حملات، ۶۲ کودک شهید و ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

برپایه این گزارش همچنین ۲۴ زن نیز کشته شده و ۵۹ نفر دیگر زخمی شدند.

انفجارهای شدید در جنوب یمن

شبکه الجزیره همچنین از وقوع انفجارهای شدیدی در محدوده استان‌های لحج و عدن در جنوب یمن خبر داد.

ادامه حملات عربستان به استان تعز یمن

رسانه‌های وابسته به انصارالله یمن نیز از چهار حمله هوایی عربستان به شهر التربه از توابع شهرستان الشمایتین استان تعز خبر دادند.

کد مطلب 6988691

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