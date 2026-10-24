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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

نیروهای مسلح یمن: حمله ما به مکه و مدینه دروغی بزرگ است

نیروهای مسلح یمن: حمله ما به مکه و مدینه دروغی بزرگ است

نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند: تأکید می‌کنیم که ادعاهای مطرح‌ شده از سوی دشمن سعودی مبنی بر اینکه نیروهای ما اماکن مقدس در مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهند، دروغی بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کردند: تأکید می‌ کنیم که ادعاهای مطرح‌ شده از سوی دشمن سعودی مبنی بر اینکه نیروهای ما اماکن مقدس در مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهند، دروغی بزرگ و فاحش است.

در بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص آمده است: دروغ‌ها و اتهامات سعودی دیگر کسی را فریب نمی‌دهد. عملیات ما تأسیسات نفتی و پایگاه‌ های نظامی دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهند و ما انجام این عملیات‌ ها را در همان زمان وقوع، اعلام می‌کنیم.

این در حالیست که رسانه های عربستان ساعاتی پیش به دروغ ادعا کرده بودند که ارتش و مبارزان یمنی شلیکی به سوی مکه مکرمه و مدینه منوره داشتند!

کد مطلب 6988548

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