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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

یحیی سریع: پایگاه دریایی در عدن را هدف قرار دادیم

یحیی سریع: پایگاه دریایی در عدن را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به مرکز تجمع مزدوران وابسته به دشمن سعودی در اردوگاه النصر و پایگاه نظامی دریایی در عدن در جنوب یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به مرکز تجمع مزدوران وابسته به دشمن سعودی در اردوگاه النصر و پایگاه نظامی دریایی در عدن در جنوب یمن خبر داد.

سریع گفت که نیروهای مستقر در عدن که هدف این حمله قرار گرفتند، تحت نظارت و هدایت افسران عربستان و با فرماندهی بدر صلاح الحربی، افسر ارشد ارتش عربستان در حال سازماندهی و تجهیز هستند و هدف از این اقدامات، حمله به مردم یمن و نیروهای مسلح این کشور است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه از افراد فریب خورده‌ خواست به فراخوان عربستان برای پیوستن به این نیروها پاسخ ندهند و تاکید کرد که نباید با دریافت پول، برای جنگیدن با مردم کشور خود و تحقق اهداف طمع ورزانه و خبیثانه عربستان در یمن، راهی میدان نبرد شوند.

کد مطلب 6988421

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