به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار برگزار شد، با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: زندگی این بانوی بزرگوار با قرآن پیوندی عمیق داشت و تلاوت کتاب الهی از جمله محبوب‌ترین امور نزد ایشان بود؛ ازاین‌رو، مسلمانان نیز باید زندگی، اندیشه و رفتار خود را بر پایه آموزه‌های قرآن تنظیم کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی کرمانشاه افزود: این استان از سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه قرآن برخوردار است و در زمینه‌هایی مانند حفظ، تدبر و هنرهای قرآنی فعالیت‌های قابل‌توجهی در آن انجام شده است. وجود چهره‌های برجسته قرآنی، علمای دینی و ظرفیت‌های متنوع قومی و مذهبی نیز از دیگر زمینه‌های گسترش این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور با اشاره به تجربه حضور خود در کرمانشاه برای برگزاری مسابقات سراسری قرآن در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد: این استان از دیرباز در عرصه فعالیت‌های قرآنی ظرفیت‌های قابل‌توجهی داشته و شخصیت‌های برجسته‌ای را در این حوزه پرورش داده است. لازم است دستاوردها و میراث قرآنی استان در قالب مجموعه‌ای منسجم گردآوری شود تا توانمندی‌های هر شهرستان و هر بخش به‌صورت دقیق شناسایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به رشد فعالیت‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در حوزه‌هایی مانند تربیت حافظان قرآن، توسعه مؤسسات و محافل قرآنی، ترجمه و تفسیر، پژوهش‌های تخصصی و تولیدات رسانه‌ای و نرم‌افزاری، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است؛ بااین‌حال، پیشرفت‌های انجام‌شده نباید موجب غفلت از فاصله موجود تا وضعیت مطلوب شود و حرکت برای نزدیک‌تر شدن به قرآن باید همچنان ادامه داشته باشد.

وی پیوند فعالیت‌های قرآنی با مساجد و محلات را از ضرورت‌های تحقق اهداف این حوزه دانست و افزود: دستیابی به اهدافی همچون تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن و آشنایی ۱۵ میلیون نفر با معارف قرآنی، بدون گسترش فعالیت‌ها در مساجد و محلات امکان‌پذیر نیست. مساجد باید به پایگاه‌های فعال قرآنی تبدیل شوند و برنامه‌ها به زندگی روزمره مردم راه پیدا کنند.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور با تأکید بر اینکه قرآن نباید در ردیف موضوعات فرعی دستگاه‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی زمانی به نتیجه می‌رسند که آموزه‌های این کتاب الهی در تمام عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جاری شود و همه دستگاه‌ها آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت خود بدانند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: ارتقای سواد و مهارت‌های قرآنی معلمان، از جمله محورهای مهم برنامه‌های این حوزه است؛ چراکه دانش‌آموزان امروز، سرمایه‌های انسانی فردای کشور هستند و تربیت قرآنی آنان می‌تواند در شکل‌گیری نسل‌هایی مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه تلاش و استقامت مؤثر باشد.

وی همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان شد و گفت: از آنجا که برگزاری نشست‌های اصلی شورا در طول سال محدود است، لازم است دبیرخانه با حضور مسئولان قرآنی دستگاه‌های مختلف، جلسات ماهانه برگزار کند تا برنامه‌ها و اقدامات مجموعه‌ها بررسی شود، هماهنگی میان آن‌ها افزایش یابد و پیگیری مصوبات با جدیت بیشتری انجام گیرد.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور با اشاره به نقش فعالیت‌های قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: اگر آموزه‌های قرآن در جان و اندیشه جوانان نهادینه شود، می‌تواند آنان را در برابر بسیاری از آسیب‌ها مصون‌تر کند. ازاین‌رو، گسترش دارالقرآن‌ها، مراکز و رویدادهای قرآنی باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً هزینه‌ای برای اجرای برنامه‌ها.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: جامعه‌ای که بر مبنای قرآن بیندیشد، به ارزش‌هایی مانند اعتدال، پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی و دوری از اختلافات پایبندتر خواهد بود. قرآن کریم میراث بزرگ پیامبر اسلام (ص) است و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) نیز ترجمان عملی این کتاب الهی به شمار می‌رود؛ محبت به خاندان پیامبر (ص) از مشترکات مهم میان شیعیان و اهل سنت و ظرفیتی برای تقویت وحدت و برادری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر جایگاه فرادستگاهی شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و گفت: ریاست این شورا در استان بر عهده نماینده ولی‌فقیه و نایب‌رئیسی آن بر عهده استاندار است. در شهرستان‌ها نیز ائمه جمعه ریاست شورا و فرمانداران مسئولیت نایب‌رئیسی را بر عهده دارند و دبیرخانه‌های مستقر در ادارات تبلیغات اسلامی باید با همین نگاه فرادستگاهی از ظرفیت همه نهادها و مجموعه‌ها استفاده کنند.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و فعالان قرآنی استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری، همدلی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی، فعالیت‌های قرآنی استان با شتاب بیشتری دنبال شود و دستاوردهای گسترده‌تری در این زمینه به دست آید.