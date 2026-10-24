به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه که با حضور دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه و استاندار برگزار شد، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه قرآن و عترت ارائه کرد.

وی با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل در دبیرخانه کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: تاکنون حدود سه جلسه با اعضای این کارگروه برگزار شده و برنامه‌های قرآنی استان نیز با محوریت نماینده ولی‌فقیه و حمایت استاندار و با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر ۷۰ مؤسسه قرآنی ثبت‌شده زیرمجموعه این اداره‌کل در استان فعالیت دارند و پنج مؤسسه دیگر نیز در مرحله ثبت قرار گرفته‌اند. اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه‌ها با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

تیموری با اشاره به برگزاری رویدادهای رقابتی قرآنی در استان تصریح کرد: روز ۲۳ مهرماه، مسابقه قرآنی «دو باغ» با مشارکت فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی برگزار شد. این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان مسجدی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه حدود ۶۲۸ کانون فرهنگی هنری فعال در مساجد دارد و مسابقه «دو باغ» نیز با حضور ۲۵۰ تیم قرآنی برگزار شد که زمینه‌ای برای رقابت و شناسایی ظرفیت‌های قرآنی نسل جوان فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بر تداوم برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن و نرم‌افزارهای علوم قرآنی و همچنین برپایی محافل انس با قرآن در شهر کرمانشاه و شهرستان‌های استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این مجموعه است.

تیموری با اشاره به طرح شناسایی روستاهای قرآنی اظهار کرد: معرفی و حمایت از روستاهای فعال در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی از دیگر برنامه‌های اداره‌کل است و امسال روستای یاور به‌عنوان روستای برتر قرآنی معرفی شد و از فعالان این حوزه نیز قدردانی به عمل آمد.

وی همچنین به حمایت از فعالان قرآنی در قالب صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۶۰۰ نفر از قاریان، حافظان، مربیان و فعالان مؤسسات فرهنگی و هنری استان عضو این صندوق هستند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

تیموری در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی در مساجد خاطرنشان کرد: هدف آن است که هر مسجد به پایگاهی برای شکل‌گیری یک گروه قرآنی تبدیل شود و این گروه‌ها نیز زمینه تربیت و پرورش نسل تازه‌ای از قاریان و فعالان قرآنی را فراهم کنند.