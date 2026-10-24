۱۵ هزار جلد قرآن کریم در کرمانشاه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمانشاه که با حضور دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه و استاندار برگزار شد، گزارشی از برنامه‌های قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان ارائه کرد.

وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان اظهار کرد: با تدبیر مسئولان ارشد استان، به‌ویژه نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه، انسجام مناسبی در بخش‌های مختلف شکل گرفته و فعالیت‌های قرآنی نیز با نظارت و مدیریت ویژه امام جمعه کرمانشاه دنبال می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه آموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم را یکی از محورهای فعالیت این مجموعه برشمرد و افزود: در این بخش حدود ۲ هزار و ۳۰۰ قرآن‌آموز تحت پوشش قرار دارند و مؤسسه تخصصی قرآنی «میراث ماندگار» نیز در این زمینه فعالیت می‌کند.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این مؤسسه تصریح کرد: حدود ۱۲۰ مربی در قالب ۲۲۰ کلاس قرآنی به آموزش علاقه‌مندان مشغول هستند و کلاس‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود. تأثیر این فعالیت‌ها در محلات به‌اندازه‌ای است که حتی تعطیلی اضطراری یکی از کلاس‌ها با پیگیری گروهی قرآن‌آموزان همراه شد و موضوع برای حل مشکل به دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان می‌دهد کلاس‌های قرآنی در محلات جایگاه مؤثری پیدا کرده‌اند و مردم نسبت به تداوم فعالیت آن‌ها حساسیت دارند. با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل مربوط به آن کلاس نیز برطرف شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، ترویج و تبلیغ قرآن کریم را از دیگر حوزه‌های فعالیت این اداره‌کل دانست و گفت: بیش از ۱۰۰ محفل انس با قرآن در مکان‌های مختلف از جمله مساجد، امامزادگان و مراکز نظامی برگزار شده است. همچنین ۶ کرسی ثابت تلاوت و تفسیر قرآن کریم در استان فعالیت دارند که شماری از ائمه جمعه شهرستان‌ها نیز در برگزاری آن‌ها مشارکت می‌کنند.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به برگزاری برنامه‌های قرآنی در امامزادگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵ جلسه ثابت جزءخوانی قرآن کریم در این اماکن برگزار می‌شود و اوقاف علاوه بر برنامه‌های مجموعه خود، از فعالیت مؤسسات قرآنی و برنامه‌های قرآنی سایر دستگاه‌ها و ادارات نیز حمایت می‌کند.

وی چاپ و توزیع قرآن کریم را از دیگر اقدامات اوقاف برشمرد و اظهار کرد: امسال ۱۵ هزار جلد قرآن کریم در استان توزیع شده است تا مساجد و محافل خانگی برای تأمین مصحف مورد نیاز خود با فشار مالی کمتری مواجه شوند؛ به‌ویژه آنکه افزایش هزینه‌ها، تأمین این نیاز را دشوارتر کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه، برگزاری مسابقات قرآن کریم را از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه در چارچوب فعالیت‌های شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد و افزود: مسابقات امسال با حضور مسئولان استانی، نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه برگزار شد و مراسم اختتامیه نیز با دعوت از استادان و چهره‌های قرآنی، جلوه‌ای باشکوه داشت.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد گفت: در برنامه‌های امسال تلاش شد یاد و نام شهدا نیز مورد توجه قرار گیرد و مسابقات و مراسم پایانی در سطحی فراتر از سال‌های گذشته برگزار شود.

وی در پایان تأکید کرد: گسترش ارتباط جامعه با قرآن کریم می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش داشته باشد و امیدواریم با همراهی مجموعه‌های مسئول و فعالان قرآنی، زمینه خدمت بیشتر به قرآن و توسعه فعالیت‌های این حوزه در استان کرمانشاه فراهم شود.