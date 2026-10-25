ضرورت احداث بوستان بزرگ گردشگری خانواده در شهر جهانی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات با اشاره به افتتاح بوستان بانوان حضرت معصومه (س) اظهار کرد: این مجموعه با وسعت ۱۳ هکتار، ظرفیت ارزشمندی برای بانوان و دختران یزدی فراهم می‌کند تا در فضایی امن و مناسب از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی بهره‌مند شوند و اوقات فراغت خود را به شکل مطلوب‌تری سپری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این بوستان افزود: توسعه امکانات ورزشی و پیش‌بینی فضاهایی برای رشته‌های مختلف ورزشی انفرادی و همگانی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بانوان با علایق و سلایق متفاوت را فراهم کند. همچنین توجه به بازی‌های فکری، اجرای تئاتر ویژه دختران، گروه‌های سرود و برنامه‌های متنوع فرهنگی می‌تواند به افزایش پویایی و جذابیت این مجموعه کمک کند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت گردشگری خانواده‌محور بیان کرد: هدف از توسعه این نوع گردشگری، فراهم‌کردن فضاهایی مناسب است تا اعضای خانواده، شامل پدر، مادر و فرزندان، بتوانند در محیطی امن و آرام در کنار یکدیگر اوقات فراغت خود را سپری کنند و از تفریحات سالم بهره‌مند شوند.

حقیرالسادات ادامه داد: بوستان حضرت معصومه (س) فضایی ویژه بانوان و دختران است و در کنار چنین مجموعه‌هایی، می‌توان احداث بوستانی بزرگ با امکانات متنوع تفریحی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری برای استفاده خانواده‌ها را نیز در برنامه‌ریزی آینده شهر یزد مورد توجه قرار داد؛ مجموعه‌ای که زمینه حضور و تفریح مشترک اعضای خانواده را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این پیشنهاد تصریح کرد: کمیسیون‌های گردشگری، خانواده و فرهنگی شورای اسلامی شهر، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان عمران شهرداری، در کنار نهادهایی همچون اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و خیران علاقه‌مند به حوزه خانواده، می‌توانند در بررسی ابعاد مختلف این طرح مشارکت داشته باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد داد جلسه‌ای مشترک با حضور کمیسیون‌های مرتبط شورا، بخش‌های مختلف شهرداری و شهردار یزد برگزار شود تا موضوع احداث بوستان بزرگ گردشگری خانواده بررسی و زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای آن مشخص شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری خانواده‌محور نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف شهر است. ایجاد فضاهای مناسب برای تفریح سالم خانواده‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به ارتقای کیفیت اوقات فراغت شهروندان کمک کند و زمینه تقویت جایگاه یزد در گردشگری خانواده‌محور در سطوح درون‌استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را فراهم آورد.