تحقق ۳۹ درصدی منابع بودجه شهرداری یزد در نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به بررسی عملکرد مالی شهرداری در نیمه نخست سال اظهار کرد: شهرداری در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای منابع مالی این دوره حدود ۸۰ درصد موفق بوده، اما میزان تأمین منابع در مقایسه با بودجه مصوب سالانه به ۳۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بودجه سالانه شهرداری یزد ۱۱ همت است، افزود: تأمین منابع مالی در نیمه دوم سال باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا عقب‌ماندگی موجود جبران شود.

نیکونژاد پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها را از الزامات مدیریت بودجه دانست و گفت: شناسایی موانع اجرایی و ساختاری و استفاده از راهکارهای خلاقانه برای تأمین منابع باقی‌مانده ضروری است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد مالی شهرداری و پیگیری روند تأمین منابع باید به‌گونه‌ای باشد که اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات به شهروندان با تأخیر مواجه نشود.