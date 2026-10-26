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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

از احداث بند خاکی تا تأمین تجهیزات؛ تقویت آمادگی یزد در برابر بحران‌ها

از احداث بند خاکی تا تأمین تجهیزات؛ تقویت آمادگی یزد در برابر بحران‌ها

یزد- استاندار یزد در دیدار با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، تأمین ۷۷ میلیارد تومان اعتبار باقی‌مانده خط انتقال آب یزد و منابع طرح‌های اولویت‌دار مدیریت بحران استان را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با همراهی احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان، مسائل مربوط به تأمین اعتبارات و تقویت تجهیزات مدیریت بحران یزد را بررسی کرد.

وی در این نشست، تأمین ۷۷ میلیارد تومان اعتبار باقی‌مانده از مجموع ۲۷۷ میلیارد تومان هزینه جبران خسارت خط انتقال آب یزد را پیگیری کرد.

تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی برای افزایش توان عملیاتی دستگاه‌ها، پیگیری اعتبارات مدیریت بحران از محل بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق و اعتبارات مرتبط با جنگ نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

همچنین تأمین اعتبار احداث بند خاکی مجتمع دامداری دربید، رفع نقاط حادثه‌خیز و فاقد آبگذری و ساخت سالن‌های چندمنظوره مدیریت بحران در روستای مبارکه شهرستان بافق و روستای ترکان شهرستان مروست پیگیری شد.

بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت بحران در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست مطرح شد.

کد مطلب 6990345

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