البرز، استان برتر سوادآموزی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، از کسب رتبه ممتاز معاونت سوادآموزی استان در ارزیابی شاخص‌های ۲۱گانه فعالیت‌های سوادآموزی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور خبر داد و اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش هدفمند، برنامه‌ریزی مؤثر و همدلی مجموعه فعالان حوزه سوادآموزی استان است و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند البرز در اجرای برنامه‌های سوادآموزی است.

وی با اشاره به اهمیت سوادآموزی در توسعه فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان نهضت سوادآموزی با ارزیابی عملکرد استان‌ها در شاخص‌های مختلف، زمینه شناسایی نقاط قوت و بهبود مستمر برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

شعبانی بیان کرد: تحقق اهداف سوادآموزی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و ارتقای کیفیت آموزش‌هاست.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ضمن قدردانی از تلاش معاونت سوادآموزی، کارشناسان و آموزش‌دهندگان گفت: این موفقیت، مسئولیت مجموعه آموزش و پرورش را برای تداوم مسیر پیشرفت دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش البرز با اتکا به نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، تحقق عدالت آموزشی و کاهش بی‌سوادی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کسب رتبه اول کشوری در دو سال گذشته

شعبانی یادآور شد: معاونت سوادآموزی البرز در دو سال گذشته نیز رتبه اول کشوری را در شاخص‌های ارزیابی سازمان نهضت سوادآموزی کسب کرده است.