به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم تراکتور نیز در این نشست خبری اظهار داشت: فردا بازی مهمی مقابل تیمی خوب داریم. العین بازیکنان خوبی در اختیار دارد، اما ما تراکتور هستیم و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.



وی ادامه داد: می‌خواهیم بازی خوبی ارائه دهیم. امیدوارم در پایان مسابقه بتوانیم خواسته‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنیم و بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.