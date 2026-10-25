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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

حسین‌زاده: تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را مقابل العین بگیریم

حسین‌زاده: تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را مقابل العین بگیریم

مهاجم تیم فوتبال تراکتور ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در دیدار برابر العین امارات بهترین نتیجه را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم تراکتور نیز در این نشست خبری اظهار داشت: فردا بازی مهمی مقابل تیمی خوب داریم. العین بازیکنان خوبی در اختیار دارد، اما ما تراکتور هستیم و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.

وی ادامه داد: می‌خواهیم بازی خوبی ارائه دهیم. امیدوارم در پایان مسابقه بتوانیم خواسته‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنیم و بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 6989651

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