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۴ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۵

ثبت بدترین عملکرد شاخص سهام عربستان طی ۱۸ ماه گذشته

ثبت بدترین عملکرد شاخص سهام عربستان طی ۱۸ ماه گذشته

رویترز از بدترین عملکرد شاخص اصلی سهام عربستان طی ۱۸ ماه گذشته در بحبوحه درگیری ها با نیروهای مسلح یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که شاخص اصلی سهام عربستان سعودی روز یکشنبه بدترین عملکرد خود در ۱۸ ماه گذشته را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، ازسرگیری درگیری ها با نیروهای مسلح یمن نگرانی ها درباره حمل و نقل منطقه ای، زیرساخت های انرژی و مسیرهای کشتیرانی را افزایش داده است.

رویترز تاکید کرد که شاخص کل سهام تداول پس از آنکه در جریان معاملات تا ۳.۴ درصد کاهش یافته بود، در پایان روز با افت ۲.۷ درصدی بسته شد.

بر اساس این گزارش، فشار فروش سهام در سراسر بازار بورس عربستان گسترده بود. سهام آرامکوی عربستان، بزرگ ترین شرکت پذیرفته شده در بورس این کشور و یکی از ارکان اصلی بخش انرژی آن، ۰.۹ درصد کاهش یافت. داده های جداگانه و با تاخیر بازار نشان داد صدها سهم پذیرفته شده در بورس عربستان با افت قیمت به کار خود پایان دادند؛ موضوعی که نشان می دهد کاهش بازار به یک شرکت یا صنعت خاص محدود نبود.

کد مطلب 6989922

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