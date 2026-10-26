فرار عناصر سعودی در پی عملیات یمن؛ بیش از ۲۷۰ تن کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان سعودی فاش کرد که در جریان حملات نیروهای مسلح یمن علیه مراکز تجمع نظامیان سعودی در استان های عدن و شبوه تعدادی از افسران و نظامیان این کشور کشته و زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور در استان حضرموت کمی بعد از استقرار تجهیزات نظامی عربستان صورت گرفت.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از شاهدان عینی در خمیس مشیط گزارش داد که حملات صورت گرفته از صبح روز یکشنبه بسیار شدید بوده و همه چیز از شدت انفجارها، می لرزید.

در این گزارش آمده است که در جریان شلیک سه موشک بالستیک به پادگان العلم در شبوه در تاریخ ۱۹ اکتبر جاری دست کم ۷۵ تن کشته و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. پهپادهای یمنی از چند روز قبل از حمله پادگان مذکور را زیر نظر داشته و بعد از تجمع چهار گردان در آن هدف قرار می گیرد. هیچ پشتیبانی هوایی برای نظامیان مستقر در این پادگان صورت نگرفته و آنها بعد از حمله نخست پا به فرار گذاشتند.