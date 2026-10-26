هشدار امنیتی جدید آمریکا درباره ترک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت خارجه آمریکا با دیگر از کارمندان دولتی غیرضروری و خانواده های آنها خواست عربستان را به دلیل خطرات امنیتی مرتبط با عملیات های نیروهای مسلح یمن ترک کنند.

هیئت آمریکایی مستقر در عربستان روز گذشته یک هشدار امنیتی جدید صادر و به عملیات های تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه ها و زیر ساخت های این کشور اشاره کرد.

لازم به ذکر است عملیات های یمن علیه عربستان در واکنش به تجاوزات ریاض علیه این کشور و بمباران شدید مناطق مسکونی و غیرنظامی آن صورت می گیرد.

آمریکا هشدار داده که دایره این درگیری ها ممکن است به سرعت گسترش پیدا کند. این کشور پیشتر نیز چندین نوبت در خصوص لزوم ترک عربستان به نیروها و کارکنان خود هشدار داده بود.