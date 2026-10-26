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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

بازارهای انرژی تا سال ۲۰۲۷ به شرایط پیش از جنگ بازنمی‌گردند

بازارهای انرژی تا سال ۲۰۲۷ به شرایط پیش از جنگ بازنمی‌گردند

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: بازارهای جهانی انرژی دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ به وضعیت پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بازنخواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد انتظار ندارد بازارهای انرژی تا سال ۲۰۲۷ به شرایط پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه بازگردند.

بیرول در کنفرانس هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور گفت: متأسفانه هیچ مسیر قابل اتکایی نمی‌بینم که نشان دهد بازارها سال آینده به وضعیت پیش از آغاز این جنگ بازگردند.

او افزود دولت‌ها و شرکت‌ها باید امنیت انرژی را به اولویت نخست خود تبدیل کنند و در عین حال، برای مرحله بعدی و پیامدهای آن نیز برنامه‌ریزی داشته باشند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازار انرژی را که پیش‌بینی می‌شد امسال با مازاد عرضه روبه‌رو باشد، به‌ شدت تحت فشار قرار داده، جریان جهانی انرژی را مختل کرده و قیمت نفت و فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی را افزایش داده است.

کد مطلب 6990365

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