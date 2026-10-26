به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد انتظار ندارد بازارهای انرژی تا سال ۲۰۲۷ به شرایط پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه بازگردند.

بیرول در کنفرانس هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور گفت: متأسفانه هیچ مسیر قابل اتکایی نمی‌بینم که نشان دهد بازارها سال آینده به وضعیت پیش از آغاز این جنگ بازگردند.

او افزود دولت‌ها و شرکت‌ها باید امنیت انرژی را به اولویت نخست خود تبدیل کنند و در عین حال، برای مرحله بعدی و پیامدهای آن نیز برنامه‌ریزی داشته باشند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازار انرژی را که پیش‌بینی می‌شد امسال با مازاد عرضه روبه‌رو باشد، به‌ شدت تحت فشار قرار داده، جریان جهانی انرژی را مختل کرده و قیمت نفت و فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی را افزایش داده است.