سامانه بارشی در راه خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه با گذر موج ضعیفی، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: سپس از پنجشنبه استان به‌تدریج تحت تأثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار می‌گیرد که تا اوایل هفته آینده به‌ویژه پنجشنبه، سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت گردوخاک تصریح کرد: در این ایام با توجه به میزان وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در برخی نقاط به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.

سبزه‌زاری خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست اما روز پنجشنبه کاهش دو تا پنج درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته اهواز فرودگاه با دمای ۳۸.۳ و ایذه با دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و فرودگاه اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۳۸.۳ و کمینه دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.