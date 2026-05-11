وقوع گردوخاک محلی خوزستان دور از انتظار نیست

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری بر اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی فردا در ارتفاعات استان به سبب گذر ریزموج ها، احتمال بارش های خفیف دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری توضیح داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش باد در بخش های جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط و گاهی همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود، به همین دلیل احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی گفت: دما تا فردا روند افزایشی خواهد داشت و شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۳۹.۱ و ایذه با ۱۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.

سبزه‌زاری افزود: اهواز نیز در شبانه روز گذشته به بیشینه دمای ۳۸.۷ و کمینه ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.