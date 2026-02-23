۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

کاهش دما و گردوخاک در راه خوزستان است

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: وزش باد و افت محسوس دما از اواسط هفته استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جو نسبتاً پایدار تا اوایل وقت فردا در سطح استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: از اواسط وقت سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، استان تحت تأثیر عبور موج ضعیفی قرار می‌گیرد که پیامد آن افزایش ابرناکی در اغلب نقاط و بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در بخش‌های شمالی، شرقی و ارتفاعات استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌ویژه روز سه‌شنبه، سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان به‌خصوص نیمه جنوبی، بخش‌های غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: با توجه به این شرایط، احتمال برخاستن گردوخاک محلی در مناطق یادشده دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

وی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بیان کرد: رامشیر با دمای ۳۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری افزود: در همین بازه زمانی، اهواز به بیشینه دمای ۳۰.۲ و کمینه دمای ۱۱.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    نظرات

    • فرحان IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      خیلی خوب

