محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی فردا تا اواخر روز شنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز وجود دارد.

وی افزود: تا روز جمعه افزایش رطوبت، احتمال مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط به ویژه سواحل و مناطق جنوبی و همچنین ماندگاری توده هوای سرد و کاهش دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و شمال خلیج فارس نیز تا روز پنجشنبه مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: گتوند با دمای ۲۴.۲ درجه و صفی‌آباد دزفول با دمای ۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۲۰.۵ و کمینه دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.