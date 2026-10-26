به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میناب، با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آموزشی در مناطق مختلف شهرستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت آموزشی در ۱۲ نقطه شامل ۶ نقطه در شهر میناب و ۶ نقطه در روستاها و شهرهای منطقه، با پوشش روستاهای همجوار، در حال پیگیری است و باید به‌صورت تخصصی و متناسب با نیازهای هر منطقه دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع و ملزومات آموزشی افزود: برآورد دقیق هزینه‌ها ضروری است و در صورت نیاز به بسته‌های آموزشی، می‌توان از ظرفیت نهادهای حمایتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استفاده کرد که پیش‌تر بسته‌های آموزشی باکیفیتی را به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.

تقویت انگیزه دانش‌آموزان، ضرورتی برای موفقیت تحصیلی

امام جمعه میناب با تأکید بر نقش انگیزه در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: اگر انگیزه دانش‌آموزان از بین برود، بسیاری از تلاش‌های آموزشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین، در کنار ارتقای کیفیت آموزش، باید برنامه‌ریزی جدی برای ایجاد انگیزه و امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان انجام شود.

ذاکری با اشاره به نقش معلمان در شکل‌گیری نگرش و انگیزه دانش‌آموزان گفت: معلمان باید از بیان مطالب ناامیدکننده در کلاس درس که موجب تضعیف روحیه دانش‌آموزان می‌شود، پرهیز کنند.

وی برگزاری دوره‌های توانمندسازی، مهارت‌افزایی و انگیزشی برای معلمان و مدیران مدارس و همچنین ارتقای تسلط علمی معلمان بر دروس تخصصی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش ضعف‌های آموزشی دانست.

ضرورت معرفی نخبگان میناب به نسل جوان

امام جمعه میناب با اشاره به استعدادهای درخشان دانش‌آموزان این شهرستان، به موفقیت رتبه‌های دو و سه‌رقمی کنکور اشاره کرد و گفت: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعداد و اراده بالای جوانان مینابی است و تقویت خودباوری در میان نوجوانان و جوانان می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی آنان به قله‌های علم و پیشرفت باشد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی نخبگان بومی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: میناب از ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی برخوردار است و حضور اساتید برجسته این شهرستان در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های تراز اول کشور و همچنین درخشش نخبگان مینابی در عرصه‌های هنری و بین‌المللی، بیانگر این ظرفیت‌هاست.

ذاکری افزود: معرفی این چهره‌های موفق به دانش‌آموزان می‌تواند در الگوسازی، تقویت خودباوری و افزایش انگیزه نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان

امام جمعه میناب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، به‌ویژه آموزش و پرورش، برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد.