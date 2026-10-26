به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش این شهرستان، بر ضرورت شناسایی و رفع چالش‌های حوزه آموزش، توزیع متوازن فضاهای آموزشی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش میناب، به‌ویژه در راه‌اندازی مدرسه «شجره» و برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: مسائل آموزشی نباید به‌صورت روزمره پیگیری شوند، بلکه مسئولان باید با رویکردی مسئله‌محور، برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر اقدام کنند.

ضرورت آمار دقیق برای توزیع متوازن مدارس

فرماندار ویژه میناب با اشاره به توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی در مناطق شهری و روستایی، بر ضرورت همکاری دهیاران، بخشداران و شهرداران در اجرای سرشماری دقیق و هوشمند تأکید کرد.

رادمهر گفت: اطلاعات دقیق جمعیتی، سرشماری و داده‌های مربوط به نشانی و کدپستی، از الزامات اصلی برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی است. کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق و تمرکز مدارس در مناطق دیگر، ضرورت اصلاح اطلاعات آماری و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های دقیق را نشان می‌دهد.

وی همچنین خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی و تفکیکی در شهرها و بخش‌های شهرستان برای بررسی وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل شد و افزود: یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران، میزان موفقیت آن‌ها در شناسایی این دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه بازگشتشان به چرخه آموزش است.

شناسایی ۲ هزار و ۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

فرماندار ویژه میناب با اعلام شناسایی ۲ هزار و ۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در این شهرستان گفت: از این تعداد، ۵۵۱ نفر واجد شرایط ثبت‌نام هستند.

وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون، ۵۷ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی شناسایی و جذب مدارس شده‌اند و تحصیل خود را از سر گرفته‌اند.

رادمهر با اشاره به نقش برخی مشاغل کاذب در ترک تحصیل دانش‌آموزان، بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری وضعیت این افراد و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنان به مدارس تأکید کرد.

وی همچنین خواستار همکاری بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی و خیران برای جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل شد و خاطرنشان کرد: در نشست‌های آینده، عملکرد بخش‌های مختلف شهرستان در زمینه شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به‌صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

ضرورت شناسایی آسیب‌های اجتماعی در حوزه آموزش

فرماندار ویژه میناب با تأکید بر لزوم شناسایی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با حوزه آموزش و جوانان اظهار کرد: مدیران باید با شناسایی به‌موقع آسیب‌هایی مانند طلاق، اعتیاد و مشکلات تحصیلی، برای پیشگیری و کاهش پیامدهای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی را از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و بر ضرورت بررسی دقیق آمار و شرایط مناطق مختلف شهرستان، از سندرک تا بخش مرکزی و سایر مناطق، تأکید کرد.

رادمهر در ادامه، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، کشاورزان و خیران را برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و عمرانی ضروری دانست و از همراهی شهرداران و دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی قدردانی کرد.

تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در میناب

در پایان این نشست، از سه دانش‌آموز مینابی که در کنکور سراسری موفق به کسب رتبه‌های دورقمی شده بودند، تجلیل شد.

بر این اساس، مبینا خرمی با کسب رتبه ۵۴ در گروه علوم انسانی و محمود نظری و علی غلباش به‌ترتیب با کسب رتبه‌های ۶۵ و ۸۱ در گروه علوم تجربی، مورد تقدیر قرار گرفتند.