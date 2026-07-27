به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میناب، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش و کادر آموزشی در استمرار روند تحصیل دانشآموزان پس از حادثه مدرسه «شجره طیبه» در نهم اسفندماه، اظهار کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار است و در شرایط سخت نیز اجازه ندادیم چراغ علم و دانش در این شهرستان خاموش شود.
وی با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی در شاخصهای آموزشی میناب، تصریح کرد: برای رسیدن به میانگین استانی و ارتقای کیفیت آموزشی، نیازمند یک حرکت جهادی هستیم که باید با جدیت و برنامهریزی دقیق دنبال شود.
فرماندار ویژه میناب با بیان اینکه سه کارگروه توسعه ملی میناب با ۱۴ کارگروه فرعی برای تدوین سند توسعه شهرستان فعال شده است، افزود: جذب اعتبارات و تدوین نقشه راه توسعه، اولویت اساسی ماست و در این میان نقش آموزش و پرورش در این سند توسعه بسیار کلیدی است.
رادمهر در بخش دیگری از سخنان خود به «پروژه مهر» اشاره کرد و گفت: از تمامی شهرداران، بخشداران و دهیاران انتظار میرود با تمام ظرفیت در زیباسازی و آمادهسازی فضاهای آموزشی مشارکت کنند و در این زمینه هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست.
وی همچنین بر لزوم تقویت ارتباط با خیرین نیکاندیش تأکید کرد و از آموزش و پرورش خواست تا با برگزاری جلسات مشترک با باغداران و سرمایهگذاران منطقه، از ظرفیتهای محلی برای نوسازی مدارس بهرهگیری شود.
فرماندار ویژه میناب در پایان، ضمن پیشنهاد برگزاری «زنگ ایثار و شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه» در سطح ملی در تاریخ ۹ اسفندماه، از پیگیری برای رفع مشکلات تأمین کتب درسی و آمادهسازی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
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