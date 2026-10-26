به گزارش خبرنگار مهر، فردین هدایتی پس از کسب مدال طلای وزن سنگین کشتی فرنگی قهرمانی جهان اظهار کرد: همه چیز لطف خداست و لطف او شامل حالم شد تا دوبنده تیم ملی را بپوشم. دست همه را می‌بوسم، به‌خصوص حسن رنگرز که مانند پدر در کنار ما بود. همه عزیزان برای ما زحمت زیادی کشیدند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ روز پیش یک عمل جراحی کوچک داشتم و آنژیوگرافی قلب انجام دادم. لطف خدا شامل حالم شد تا بتوانم بهترین کشتی‌هایم را بگیرم و دل مردم را شاد کنم.

هدایتی با اشاره به نذر خود برای کسب مدال طلا گفت: حدود یک ماه پیش به حرم امام رضا(ع) مشرف شده بودیم و نیت کردم اگر مدال بگیرم، آن را به امام رضا(ع) تقدیم کنم.

دارنده مدال طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان در ادامه از حمایت‌های رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی قدردانی کرد و گفت: باید از علیرضا دبیر و حسن رنگرز تشکر کنم. آن‌ها همه کارها را خودشان انجام دادند و موضوع را مخفی نگه داشتند؛ حتی پدر و مادرم هم از جراحی من خبر نداشتند و تازه حالا متوجه شدند.