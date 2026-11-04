بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی و کسب دومین قهرمانی متوالی این تیم اظهار داشت: فکر می‌کنم بهتر از این نمی‌شد. از ۱۰ وزن ۹ کشتی‌گیر ما روی سکو رفتند و تنها یک نفر نتوانست مدال بگیرد. به نظرم بهترین سالی بود که برای کشتی فرنگی ما اتفاق افتاد. این تیم یکی از بهترین تیم‌های کشتی فرنگی در تاریخ ۸۰ ساله ماست. تیمی پرستاره که ستاره‌های آن همگی زیر ۲۱ یا ۲۲ سال هستند. امیدوارم در المپیک لس‌آنجلس بتوانیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم و رکورد مدالی سال ۲۰۱۲ را هم بشکنیم. در المپیک گذشته از نظر تعداد مدال قهرمان شدیم و چهار مدال گرفتیم. در المپیک ۲۰۱۲ هم سه مدال طلا داشتیم. امیدوارم با این تیم ملی ارزشمند و مربیان باثبات به‌خصوص حسن رنگرز بتوانیم در لس‌آنجلس رکوردشکنی کنیم.

کشتکار باید در وزن بالاتر کشتی بگیرد

مشتاقی درباره عملکرد کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و احتمال تغییر وزن او و همچنین علی احمدی وفا گفت: کشتی‌گیرانی که قد و قامت بلندی دارند، طبیعتاً ممکن است در ادامه مسیر وزنشان تغییر کند. با توجه به قد و قواره او، به نظرم این اتفاق در آینده رخ خواهد داد و امیدوارم در وزن بالاتر هم بتواند موفق شود. به اعتقاد من احمدی وفا از کشتی‌گیران آینده‌دار تیم ملی ماست و در یکی دو سال آینده می‌تواند به یکی از مهره‌های اصلی تیم تبدیل شود. البته من اعتقاد داشتم او را به وزن ۶۰ کیلوگرم زود آوردند اما کادر فنی این کار را انجام داد تا این کشتی‌گیر برای المپیک لس‌آنجلس آماده شود. احمدی‌وفا در وزن ۵۵ کیلوگرم بسیار موفق بود؛ قهرمان جوانان جهان و قهرمان امیدهای جهان شد و در هر مسابقه‌ای که شرکت می‌کرد، مدال طلا می‌گرفت. اما در وزن ۶۰ کیلوگرم نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل کند. او سال گذشته نیز در مسابقات جهانی بزرگسالان شرکت کرد، اما به مدال نرسید و امسال به مدال نقره رسید.

علی احمدی وفا، سعید اسماعیلی دیگر خواهد بود

مشتاقی درباره کشتی فینال احمدی‌وفا مقابل حریف ژاپنی گفت: او در فینال هفت بر یک جلو بود، اما متأسفانه ضربه فنی شد. البته گویا شب قبل از مسابقه زیر سرم بوده و از نظر بدنی شرایط خوبی نداشته و ضعیف شده بود. به نظرم اگر این شرایط را نداشت، صددرصد می‌توانست کشتی را ببرد. همان‌طور که دیدید، حدود هفت تا ۱۰ ثانیه به پایان مسابقه مانده بود که نتیجه را واگذار کرد و مدال طلا را از دست داد. احمدی‌وفا یکی از کشتی‌گیران خوب آینده تیم ملی ما خواهد بود. من همیشه گفته‌ام که او می‌تواند یک سعید اسماعیلی دیگر در تیم ملی باشد. این موضوع برای تیم ملی ما ارزشمند است، چون سن او حدود ۲۱ تا ۲۲ سال است و همچنان می‌تواند در مسابقات رده امیدها شرکت کند. با این حال، رنگرز تشخیص داد که برای آماده‌سازی المپیک خیلی زود در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی بگیرد و به‌تدریج در این وزن جا بیفتد. امیدوارم در المپیک آینده و مسابقات جهانی سال آینده که در آمریکا برگزار می‌شود، اتفاقات خوبی برای او رقم بخورد و بتواند به مدال طلا برسد و در وزن ۶۰ کیلوگرم برای خودش رکوردی ثبت کند.

ساروی انگیزه داشت، اما آمادگی همیشگی را نداشت

مشتاقی در ادامه درباره عملکرد محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و در پاسخ به این سوال که آیا بی انگیزه بود گفت: به نظرم نمی‌توانیم بگویم ساروی بی‌انگیزه بود؛ اتفاقا به اعتقاد من او خیلی باانگیزه کشتی گرفت، اما برخلاف نظر بسیاری از دوستان و کارشناسان که او را یکی از آماده‌ترین نفرات تیم می‌دانستند، من آمادگی کامل همیشگی را در ساروی ندیدم. به نظرم در وزن ۹۷ کیلوگرم، ساروی همچنان از بسیاری از حریفانش یک سر و گردن بالاتر است، اما در این مسابقات آمادگی همیشگی را نداشت البته تا حدودی هم داوری نامناسب بود. کشتی از دست او خارج شد و در نهایت به مدال برنز رسید. البته ساروی با این مدال، رکورد ارزشمندی را به نام خودش ثبت کرد و تعداد مدال‌های جهانی‌اش را به هفت رساند.

پیشکسوت کشتی فرنگی با اشاره به مقایسه رکورد مدالی ساروی با غلامرضا تختی خاطرنشان کرد: ساروی با رسیدن به هفت مدال جهانی و المپیک، از نظر تعداد مدال به رکورد غلامرضا تختی نزدیک شده است. تختی هم هفت مدال داشت و در المپیک به یک مدال طلا و دو نقره رسید، در حالی که ساروی تاکنون یک مدال طلای المپیک و یک مدال برنز المپیک کسب کرده است. این افتخار بزرگی است و امیدوارم ساروی در آینده با صلابت بیشتری به مدال طلا برسد.

مشتاقی درباره ناکامی علیرضا مهمدی در رسیدن به مدال طلای جهان گفت: بعضی وقت‌ها انگار پرونده بعضی کشتی‌گیران از قبل نوشته شده است. ما در گذشته ابوطالب طالبی را داشتیم که در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی می‌گرفت. او چهار مدال برنز گرفت و به همین دلیل به او لقب مرد برنزی داده بودند. همچنین عسکری محمدیان به دلیل کسب مدال نقره در دو دوره المپیک و مسابقات جهانی، به مرد نقره‌ای معروف شد. فکر می‌کنم مهمدی هم می‌تواند به‌نوعی مرد نقره‌ای تیم ملی ما باشد. البته او هیچ کم‌وکاستی نداشت، اما در کشتی آخر به‌خصوص در سه دقیقه دوم از لحاظ بدنی ضعف داشت و حریف بلغارستانی از نظر قدرت بدنی سرتر بود. حریف توانست کشتی را از دست او خارج کند و پیروز شود.

وی تأکید کرد: حالا که به المپیک نزدیک می‌شویم اگر می‌خواهند به سکوی بالاتر برسند باید فشار تمرینات بدنسازی را بیشتر تحمل کنند تا قدرت لازم را به دست بیاورند و بتوانند مدال طلا را کسب کنند. امیدوارم دیگر مجبور نباشیم سال آینده هم از مدال نقره صحبت کنیم و او بتواند در المپیک بعدی کسب مدال طلا را به کارنامه افتخاراتش اضافه کند.

داوری در نتیجه کشتی اسکو بی‌تأثیر نبود

مشتاقی درباره تأثیر داوری بر عملکرد علی اسکو در مسابقات جهانی اظهار داشت: واقعا در حق علی اسکو ناداوری شد ولی با این حال خدا را شکر که او به مدال برنز رسید. اسکو کشتی‌گیری است که روزبه‌روز پخته‌تر می‌شود و با ادامه این روند، بسیاری از حرف‌وحدیث‌ها درباره عملکردش از بین خواهد رفت. داوری در نتیجه کشتی او تاثیر داشت، اما همین که توانست به مدال برنز برسد و برای تیم ملی افتخار کسب کند، ارزشمند است. فکر می‌کنم مردم هم این مدال را پذیرفته باشند، چون تیم ملی ما با صلابت ظاهر شد. نمی‌توانیم بگوییم که او به دلیل ضعف فنی به مدال نرسید؛ بخشی از ماجرا به داوری مربوط بود و البته خودش هم باید از این تجربه درس بگیرد.

هدایتی می‌تواند لوپز آینده کشتی جهان باشد

پیشکسوت کشتی فرنگی در ادامه با تمجید از عملکرد فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم گفت: فردین هدایتی کشتی‌های بسیار خوبی گرفت و چهار کشتی‌اش در زمان‌های بسیار کوتاهی تمام شد. با توجه به سن کم هدایتی که حدود ۲۱ سال دارد، می‌تواند در چهار دوره المپیک شرکت کند و حتی رکورد مدال‌هایی را که لوپز در المپیک به دست آورده است، جابه‌جا کند. به نظر من، او لوپز آینده کشتی جهان و ایران است.

وی ادامه داد: البته هدایتی باید در زندگی‌اش مراقب خودش باشد تا در سال‌های آینده آسیب نبیند. اگر به خودش آسیب بزند، هم به خودش لطمه زده و هم به تیم ملی. اما اگر بخواهد افتخارآفرینی کند و دست‌کم در یکی دو دوره المپیک و حتی چهار دوره حضور داشته باشد، باید بسیار مراقب زندگی و شرایطش باشد.او باید مراقب زندگی‌اش باشد تا بتواند آمادگی و توانایی خود را حفظ کند، سال‌های سال مدال بگیرد و نامش را در تاریخ کشتی جهان ماندگار کند.

دبیر و رنگرز شرایط قهرمانی را فراهم کردند

مشتاقی گفت: من همیشه گفته‌ام که نمی‌خواهم بی‌دلیل از فدراسیون کشتی تعریف و تمجید کنم، اما باید واقعیت‌ها را گفت. در شرایطی که کشور با مشکلات و کمبودهای مختلفی مواجه است، در اردوی تیم ملی کمبودی وجود ندارد. حتی شرایط سفر تیم نیز به‌گونه‌ای فراهم شده بود که کشتی‌گیران مجبور نشدند پنج یا شش ساعت در مسیر پرواز توقف کنند و خستگی زیادی را تحمل کنند. همه این موارد نتیجه مدیریت علیرضا دبیر است. در کنار مدیریت فدراسیون، سرمربیگری حسن رنگرز نیز نقش مهمی داشته است. رنگرز از نظر فنی قدم‌های بسیار خوبی برداشته و کادر فنی توانمندی هم در کنار او حضور دارد. همه اعضای این مجموعه دلسوز هستند و برای موفقیت تیم ملی تلاش می‌کنند.

مشتاقی خاطرنشان کرد: رنگرز ثابت کرده که انسان بزرگواری است. او خودش روی سکو نمی‌رود و دوستان و همکارانش را برای حضور در این جایگاه می‌فرستد. به نظرم این رفتار نشان‌دهنده بزرگواری اوست و اینکه موفقیت را متعلق به همه اعضای مجموعه می‌داند. این روحیه برای تیم ملی ایران ارزشمند است. نباید زحمات فدراسیون کشتی و تمام افرادی که فعالیت می‌کنند، نادیده گرفت. از مدیریت فدراسیون تا کارکنانی که در مجموعه فعالیت دارند، همه برای کشتی زحمت می‌کشند. این روحیه و تلاش برای موفقیت کشتی قابل تقدیر است.

پاداش‌ها انگیزه قهرمانان را افزایش می‌دهد

مشتاقی با اشاره به حمایت‌های مالی فدراسیون کشتی از قهرمانان گفت: برای مدال طلای کشتی‌گیران، پنج میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته شده است. فکر نمی‌کنم سازمان ورزش چنین پاداشی در نظر بگیرد یا دست‌کم نتوانسته‌اند مبلغ مشابهی را اختصاص دهند. این موارد انگیزه قهرمانان را افزایش می‌دهد. درست است که کشتی‌گیران ما برای پرچم و وطنشان کشتی می‌گیرند، اما وضعیت مالی و شغلی نیز اهمیت دارد. قهرمان باید از نظر معیشتی و مالی آسوده‌خاطر باشد تا بتواند تمام تمرکزش را روی ورزش بگذارد. خوشبختانه کشتی‌گیرانی که در اردو حضور دارند، از نظر امکانات معیشتی، مالی، بدنی و فنی با کمبود خاصی مواجه نیستند.

پیشکسوت کشتی فرنگی ادامه داد:ما یکی از بهترین کمپ‌های کشتی را در اختیار داریم. این امکانات برای کشتی‌گیران بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد همه برای موفقیت کشتی تلاش کرده‌اند. من به این تیم افتخار می‌کنم و به احترام آنها کلاه از سر برمی‌دارم. آرزو می‌کنم در المپیک لس‌آنجلس به جایگاهی برسیم که نه‌تنها در سال‌های اخیر، بلکه در تاریخ کشتی ایران کم‌سابقه باشد. امیدوارم این تیم با همین صلابت و همدلی بتواند افتخارات بزرگ‌تری کسب کند و در المپیک ۲۰۲۸ شاهد موفقیت‌های تاریخی کشتی فرنگی ایران باشیم.