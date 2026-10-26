به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر پس از عنوان قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی در مسابقات جهانی گفت: از کادر فنی و رنگرز تشکر می‌کنم. در شرایط جنگی، ۱۰ ماه در اردو بودیم و بازی‌های آسیایی را هم برگزار کردیم. ما هم مانند همه مردم زندگی می‌کنیم؛ قیمت دلار و گوشت برای ما هم مثل بقیه مردم است، اما با وجود تمام سختی‌ها و فشارها، بچه‌ها زحمت کشیدند و با برنامه‌ریزی خوب توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. با وجود تمام بی‌معرفتی‌ها، کار را درآوردیم و همه این‌ها لطف اهل‌بیت است.

وی در مورد درگیری‌اش پس از کشتی ساروی با داوران گفت: دوستان در عالم سیاست حرف من را خوب متوجه می‌شوند. سیاسیون و کسانی که در این فضا هستند، می‌دانند من چه کاری کردم. مجبور بودم؛ اگر آن کارها را انجام نمی‌دادم، امروز سر بچه‌ها را می‌بریدند. به لالوویچ پیام دادم که ناداوری اتفاق افتاده است. بنابراین مجبور بودم این کارها را انجام بدهم. امروز شرایط کمی بهتر شده بود، اما علی اسکو را واقعاً بازنده کردند.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اتفاقات مسابقات جهانی سال گذشته در کرواسی تصریح کرد: سال گذشته چهار مدال طلا گرفتیم. در فرودگاه کرواسی دو نفر از اعضای هیئت‌رئیسه را دیدم و به آن‌ها اعتراض کردم. به آن‌ها گفتم حق دانیال سهرابی و علیرضا مهمدی خورده شد و این دو نفر هم باید به مدال طلا می‌رسیدند، اما آنها به من گفتند پس تکلیف بقیه کشورها چه می‌شود؟

دبیر با اشاره به عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی امسال گفت: خدا را شکر فرنگی خوب کار کرد. روز اول چهار فینالیست داشتیم و همه به من تبریک می‌گفتند. همان‌جا متوجه شدم چه خبر است. در دوره ما هم همین شرایط وجود داشت. متأسفانه ظاهر کار غرب خوب است، اما باطن آن این‌طور نیست. امیدوارم عدالت رعایت شود.

وی ادامه داد: امسال مازندران ۹ ملی پوش داشت و همه می‌گفتند چرا باید شرایط این‌طور باشد؛ در حالی که باید عدالت برقرار شود. مردم برای تیم دعا کنند. تیم ما قهرمان جهان شده است و به همه تبریک می‌گویم. به رهبر عزیز هم تبریک می‌گویم. سختی زیادی کشیدیم، اما کنار مردم هستیم و میدان با ماست. محکم ایستاده‌ایم و از مردم می‌خواهم بچه‌ها را دعا کنند؛ این‌ها سربازان کشور هستند. ما پای کشور ایستاده‌ایم تا بیگانگان نتوانند کاری انجام دهند. کسانی که در مذاکرات هستند و کسانی که در میدان حضور دارند، همه با اعتقاد و باور پای کار هستند. من حمال کشتی ایران هستم و به این موضوع افتخار می‌کنم.

دبیر در ادامه با قدردانی از مسئولان گفت: برای این تیم همه زحمت کشیدند. وزیر ورزش تمام داشته‌های خود را گذاشت و باید از او تشکر کرد. دولت و سازمان برنامه و بودجه واقعاً به ما کمک کردند، هرچند یک‌پنجم درآمد ما از دولت تأمین می‌شود. باید از تک‌تک نمایندگان مجلس و رئیس مجلس تشکر کنم که هوای ما را داشتند. از آقای اژه‌ای هم باید تشکر کرد که در مسائل مختلف از ما حمایت کردند. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیز طی هفت سال گذشته به ما کمک کردند تا کشتی به این جایگاه برسد.

وی با بیان اینکه کشتی متعلق به همه ورزش ایران است، افزود: قهرمانی کشتی را به همه فدراسیون‌ها تبریک می‌گویم؛ چون کشتی فقط متعلق به من نیست و به ۵۴ فدراسیون دیگر هم ارتباط دارد. اعتقاد دارم کشتی برای ایران است. روزی که ما آمدیم، تیم فرنگی در رده یازدهم جهان بود، اما امروز قهرمان جهان شده است.

رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از حسن رنگرز گفت: از رنگرز تشکر می‌کنم. در ناگویا تیم دوم و در رقابت‌های امیدها تیم سوم را بردیم. ریسک کردیم و بچه‌ها را اعزام کردیم. کارشناسان کشتی می‌دانند تشکیل سه تیم و آماده‌سازی آن‌ها چه شرایط سختی دارد. سه تیم را انتخاب کردند و به آن‌ها تمرین دادند که کار بسیار دشواری بود. سربازان ایران را دعا کنید. به اعتقاد من ساروی هم باید مدال طلا می‌گرفت. امروز دو فینالیست داشتیم و پشت رسیدن کشتی فرنگی به این جایگاه، زحمات یک تیم بزرگ قرار دارد. همه رشته‌های ورزشی ما می‌توانند پیشرفت کنند و به جایگاه‌های بالاتر برسند.