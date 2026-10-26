به گزارش خبرگزاری مهر، دیجی‌پی با ارائه اعتبار خرید تا ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت تا ۶ قسط، گام تازه‌ای در توسعه خدمات BNPL برداشته است؛ تغییری که از گسترش کاربرد خرید اعتباری برای خریدهای بزرگ‌تر تا رقابت بر سر تجربه بهتر بازپرداخت، اهمیت پیدا می‌کند.

بازار خرید اعتباری یا BNPL در حال گسترش فراتر از الگوهای اولیه خود است. این روش که امکان خرید کالا و پرداخت هزینه آن در آینده را فراهم می‌کند، حالا با توسعه سقف اعتبار و تغییر شرایط بازپرداخت، ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع کاربران پیدا کرده است. در همین مسیر، دیجی‌پی امکان خرید اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶ قسطی را ارائه می‌کند؛ مدلی که خرید اعتباری با مبالغ بالاتر را در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

اهمیت این تغییر فقط به مبلغ اعتبار محدود نمی‌شود. تعداد اقساط و فرصت بازپرداخت، از عوامل مهم در تجربه خرید اعتباری هستند؛ به‌ویژه زمانی که مبلغ خرید از هزینه‌های روزمره فراتر می‌رود. بازپرداخت در ۶ قسط به کاربران امکان می‌دهد هزینه خریدهای بزرگ‌تر را در چند مرحله مدیریت کنند و برای پرداخت آن، به‌جای تسویه یک‌جای مبلغ، برنامه‌ریزی داشته باشند.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که رقابت در بازار خدمات مالی دیجیتال، دیگر صرفاً به ارائه اعتبار محدود نیست. سقف اعتبار، تعداد اقساط، شرایط بازپرداخت و سهولت استفاده از خدمات، همگی در شکل‌گیری تجربه کاربران نقش دارند. در چنین فضایی، توسعه مدل‌های بازپرداخت می‌تواند به یکی از محورهای مهم رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات خرید اعتباری تبدیل شود.

دیجی‌پی به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات مالی دیجیتال، توسعه خرید اعتباری را در کنار دیگر خدمات مالی و پرداخت خود دنبال می‌کند. ارائه اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ قسطی، بخشی از این مسیر است؛ مسیری که در آن، خرید اعتباری می‌تواند از یک راهکار برای پرداخت هزینه‌های کوچک‌تر فراتر برود و برای خریدهای بزرگ‌تر نیز کاربرد پیدا کند.

با نزدیک شدن به آذرماه و برگزاری کمپین‌های بلک فرایدی، دسترسی به اعتبار خرید با سقف بالاتر و امکان بازپرداخت تا ۶ قسط می‌تواند فرصت بیشتری برای خرید در اختیار کاربران قرار دهد.

این تغییر می‌تواند سایر پلتفرم‌های فعال در بازار BNPL را هم به ارائه اعتبار با سقف بالاتر و تعداد اقساط بیشتر سوق دهد. در نتیجه، احتمالاً رقابت در بازار خرید اعتباری وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن، پلتفرم‌ها برای جذب کاربران، علاوه بر افزایش سقف اعتبار، گزینه‌های بازپرداخت متنوع‌تری هم ارائه می‌کنند.