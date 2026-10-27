رد شکایت باشگاه استقلال از کاپیتان پرسپولیس با یک تلفن

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تجدیدنظرخواهی باشگاه استقلال در پرونده شکایت از محمدحسین کنعانی‌زادگان را رد کرد و رأی کمیته انضباطی مبنی بر برائت این بازیکن را عیناً تأیید کرد.

باشگاه استقلال نسبت به رأی کمیته انضباطی درباره اتهام رفتار خشونت‌آمیز و ایراد ضرب و جرح عارف آقاسی، بازیکن این تیم، از سوی کنعانی‌زادگان اعتراض کرده بود.

کمیته استیناف در بررسی این پرونده اعلام کرد که عارف آقاسی در تماس تلفنی با این کمیته در جلسه دادرسی، رضایت و گذشت خود را اعلام کرده و این موضوع در صورت‌جلسه نیز منعکس شده است.

همچنین در خصوص استیناف باشگاه آرتین بشرویه نسبت به رای شماره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم شاهین کاشمر از سری مسابقات فوتسال لیگ مناطق کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.

شایان ذکر است درباره درخواست رسیدگی باشگاه پادیاب خلخال بابت حکم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان به استحضار می رساند این باشگاه چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ استیناف، دلیل مؤثری بر عدم حضور بازیکن بدون عذر موجه ارائه نکرده است. نامه‌های ارسالی باشگاه به سازمان لیگ نیز، از آن‌جا که متضمن اعلام یک‌جانبۀ ادعای باشگاه به مرجعی غیر از طرف قرارداد است، به‌تنهایی مُثبِت صحت مفاد ادعا و غیبت غیرموجه بازیکن نیست. افزون‌بر این، چنان‌چه باشگاه بر این اعتقاد بوده که بازیکن از ایفای تعهدات قراردادی خود امتناع می‌ورزد، مقتضی بود در زمان وقوع تخلف ادعایی، مراتب را از طریق اظهارنامه، پست الکترونیکی یا سایر طرق قابل اثبات به خود بازیکن اعلام و حسب مورد، حضور وی یا ارائۀ توضیح و مدارک توجیه‌کنندۀ غیبت را مطالبه نماید و عندالاقتضا نیز حقوق ادعایی خود را از طریق اقامۀ دعوا نزد مرجع صالح پیگیری کند. حال آن که دلیلی بر ابلاغ چنین مطالبه‌ای و امتناع ناموجه بازیکن از اجابت آن ارائه نشده است. بنابراین، طرح ادعای نقض قرارداد در مقام پاسخ به دعوای مطالبات بازیکن، مادام که با دلیل اثباتی کافی همراه نباشد، نمی‌تواند مبنای رد مطالبات وی قرار گیرد. درخصوص ادعای پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال نیز، مستند ابرازی تجدیدنظرخواه، روگرفت فرم دستور پرداختی است که قسمت مشخصات حساب مبدأ و مقصد آن خالی بوده و به‌خودی‌خود دلالتی بر انتقال وجه و وصول آن به حساب تجدیدنظرخوانده ندارد؛ زیرا دستور پرداخت صرفاً ناظر به درخواست انجام عملیات مالی است و اثبات ایفای تعهد، مستلزم احراز اجرای آن و انتساب وجه پرداختی به مطالبات موضوع اختلاف است. در سند ابرازی، به لحاظ فقدان مشخصات حساب‌های مبدأ و مقصد، امکان احراز انتقال وجه از حساب باشگاه به حساب بازیکن نیز فراهم نیست. تجدیدنظرخواه، پرینت گردش حساب بانکی مورد تأیید بانک یا سند بانکی معتبر دیگری که مُثبِت انتقال مبلغ ادعایی به حساب تجدیدنظرخوانده باشد، ارائه نکرده است؛ ازاین‌رو، ادعای پرداخت مبلغ مذکور و برائت‌ذمۀ باشگاه به میزان آن، ثابت نبوده و مستندی برای کسر این مبلغ از محکومٌ‌به وجود ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.