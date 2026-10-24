پرونده ملوان-تراکتور پیچیده شد؛ تجدید بدون تماشاگران یا دو رای جنجالی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از هفته نهم لیگ برتر فوتبال به دلیل آنچه توهین‌های تماشاگران حاضر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی عنوان شد قبل از سوت آغاز مسابقه لغو شد تا کمیته انضباطی فدراسیون به آن رسیدگی کند.

پرونده ای که پس از دریافت گزارش داور و ناظر بازی به سازمان لیگ در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت تا دو جلسه فوری در دستور کار اعضای آن قرار بگیرد.

در نشست نخست که تنی چند از مسئولان سازمان لیگ، حراست فدراسیون و کمیته داوران حضور داشتند درباره جزئیات این اتفاق صحبت و تبادل نظر شد. در نشست دوم نیز جلسه استماع از دفاعیات دو طرف برگزار شد تا اعضا پس از جمع بندی تمام جوانب درباره رای این پرونده اظهارنظر کنند.

خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد بندهای مختلفی برای استناد به مقررات انضباطی درباره ترک زمین قبل از سوت آغاز مسابقه و همچنین شروع زمان توهین های هواداران منتسب به ملوان پیش از شروع دیدار وجود دارد اما برآیند این موضوع نشان می‌دهد امکان برگزاری دوباره مسابقه با جریمه های نقدی برای هر دو طرف در شرایطی که هواداران حضور نداشته باشند سندیت بیشتری را طبق قانون دارد.

از این رو احتمال می رود رای نهایی مبنی بر برگزاری دوباره مسابقه تا روز دوشنبه هفته جاری منتشر شود تا دو تیم در صورت تبعیت از این رای و عدم ارجاع پرونده به کمیته استیناف، بازی رودرروی دور رفت را طبق اعلام جدید سازمان لیگ برگزار کنند.

حال باید دید آیا انشای رای مذکور تا صبح دوشنبه انجام خواهد شد یا اختلاف نظر باعث تصمیم دیگر در این راستا خواهد شد. تصمیمی که گفته می شود برخی مسئولان رده بالای ورزش و فوتبال در اتخاذ آن دخالت دارند و ممکن است رای دیگری در مورد این بازی صادر شود.