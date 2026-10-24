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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

انتقال جنجالی به فیفا می‌کشد؟

پرونده کسری طاهری خارج از رسیدگی کمیته انضباطی شد!

پرونده کسری طاهری خارج از رسیدگی کمیته انضباطی شد!

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رسیدگی به پرونده انتقال کسری طاهری به سپاهان اصفهان را خارج از دایره رسیدگی خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی جزئیات پرونده شکایت باشگاه گل گهر سیرجان از باشگاه سپاهان اصفهان در خصوص استفاده از کسری طاهری به عنوان بازیکن غیرمجاز به دلیل عدم رعایت قانون نقل و انتقالاتی اعلام کرد با توجه به خارج بودن موضوع مذکور از صلاحیت این کمیته و عدم وجود جهت قانونی برای ادامه رسیدگی مستند به ماده ۲۵ مقررات انضباطی قرار از توقف رسیدگی صادر می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراین باشگاه گل گهر سیرجان و سایر باشگاه هایی که بابت انتقال کسری طاهری از روبین کازان به باشگاه نساجی و سپس سپاهان اصفهان اعتراض دارند می توانند پرونده را با توجه به اینکه یکی از عوامل این جابجایی باشگاه خارجی محسوب می شود به فیفا برده و خواستار رسیدگی این موضوع نسبت به پرونده حضور او شوند.

کد مطلب 6987984

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