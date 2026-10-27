به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در همایش روز آمار و برنامه ریزی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت داده‌های آماری گفت: مرکز آمار آینده باید با رویکردی مشابه مراکز استاندارد، بر کیفیت اطلاعات و یکسان‌سازی تعاریف آماری در کشور تمرکز کند.

گودرزی با اشاره به ضرورت اجرای سرشماری در زمان‌بندی مشخص گفت: سرشماری فرایندی دشوار است و برای انجام آن باید اقدامات معینی در زمان مقرر انجام شود. در این مسیر، نظام قانون‌گذاری باید به مدیران اجرایی کشور برای به سرانجام رساندن این طرح کمک کند.

وی افزود: با آغاز سرشماری ثبتی‌مبنا در کشور، ابتدا موانعی در مسیر اجرای آن ایجاد شد، اما با دستور رئیس‌جمهور، روند اجرای این طرح سرعت بیشتری گرفت.

گودرزی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید برای تأمین نیاز کشور به آمار گفت: کشور به اطلاعات آماری به‌روز نیاز داشت و نمی‌شد اجرای سرشماری را به تعویق انداخت؛ بنابراین باید از روش‌های نوین برای انجام این کار استفاده می‌کردیم.

وی ادامه داد: اجرای این طرح هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و برای تبیین و پیشبرد آن به همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نیاز است. در همین زمینه، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه پیام نور در پیشبرد کار مشارکت داشته‌اند.

بر اساس اعلام صدا و سیما، گودرزی با اشاره به نقش دانشگاه ها در آموزش عوامل اجرایی سرشماری گفت: استفاده از آموزش‌های مجازی در این دانشگاه، موجب صرفه‌جویی در بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها شده است.

وی از تدوین قانون جدید سرشماری خبر داد و افزود: قرار است قانون جدیدی برای سرشماری کشور تدوین و برای بررسی به مجلس ارائه شود.

گودرزی همچنین از گسترش همکاری با بخش خصوصی در حوزه تولید و جمع‌آوری آمار خبر داد و گفت: به‌زودی تفاهم‌نامه‌هایی میان مرکز آمار ایران و اتاق‌های بازرگانی منعقد می‌شود. بر این اساس، مرکز آمار در جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نقش حمایتی خواهد داشت و یکسان‌سازی تعاریف آماری نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه گام بعدی، ارتقای کیفیت اطلاعات و داده‌هاست، تأکید کرد: مرکز آمار آینده باید شبیه به یک مرکز استاندارد عمل کند و از کیفیت بالای داده‌ها برخوردار باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران طرحی را برای ساماندهی داده‌های کشور در شورای عالی آمار آماده کرده که به تصویب این شورا رسیده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در نظام آماری کشور گفت: بهره‌گیری از این فناوری ضروری است، اما باید مراقب بود داده‌های نادرست با اطلاعات صحیح ترکیب نشوند؛ چراکه این مسئله می‌تواند به بروز خطا در نتایج منجر شود.