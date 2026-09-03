به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی در جلسه هماهنگی سرشماری کشاورزی و نفوس و مسکن در لرستان، از آغاز مرحله نوین سرشماری باتکیه‌بر داده‌های دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار داشت: با این روش، افزون بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، کیفیت داده‌ها ارتقایافته و سرشماری‌ها ازاین‌پس به‌صورت دورهای کوتاه‌مدت و بر اساس نیاز کشور اجرا خواهد شد.

وی گفت: سرشماری امسال که نهمین سرشماری نفوس و مسکن کشور محسوب می‌شود، با رویکردی کاملاً نوین و مبتنی بر داده‌های اداری دستگاه‌هایی نظیر ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و سامانه‌های مرتبط اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران، افزود: مرکز آمار با استفاده از پایگاه‌های اداری، اطلاعات آماری را تولید می‌کند که این امر ضمن صرفه‌جویی قابل‌توجه تا سطح ۹۰ درصد و مراجعه حضوری به درِب منازل را به حداقل می‌رساند و صرفاً در موارد نیاز و به‌صورت هدفمند انجام می‌پذیرد.

گودرزی، ادامه داد: در این روش، پس از تولید داده‌های ثبتی، اگر در نقاطی نیاز به مطالعه میدانی باشد، با هماهنگی استان و به شکل کاملاً کنترل‌شده، مأموران از اول تا پایان آبان. ماه به درب منازل مراجعه خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت داده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و آبادی‌ها، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات شد و تصریح کرد: کیفیت نهایی داده‌ها تأثیر مستقیم بر کاهش حجم عملیات میدانی دارد و در این راستا، فرصت یک‌ماهه برای بازبینی و تکمیل اطلاعات در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد مرکز آمار در این دوره سرشماری، گفت: با این روش، سرشماری‌ها دیگر منحصر به هر ۱۰ سال یک‌بار نخواهد بود و امکان تولید آمارهای سالانه، دوساله یا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌شود. همچنین آمارهای زودرس برای کمک به تصمیم‌گیری‌های فوری تولید و در اختیار مدیران استانی قرار می‌گیرد و پس از نهایی‌شدن، گزارش کامل منتشر خواهد شد.

گودرزی با اعلام آمادگی مرکز آمار برای تولید آمارهای استانی نظیر نرخ تورم، بیکاری و جمعیت شناور، تأکید کرد: داده‌های تولید شده در این سرشماری، به‌ویژه در زمینه جمعیت شناور استان‌ها، می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه خدمات‌رسانی به مردم کمک شایانی کند.