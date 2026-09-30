به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ کردستان که به صورت ویدئوکنفرانس در این جلسه حضور داشت، اظهار کرد: در سرشماری امسال استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های موجود دریافت می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات سرشماری از ۲۶ مهر به صورت اینترنتی آغاز می‌شود و جامعه هدف این مرحله افرادی هستند که اطلاعات آنها در سامانه‌های اداری ناقص بوده یا برای راستی‌آزمایی اطلاعات نیاز به مراجعه به آنها وجود دارد.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: استفاده از شیوه غیرحضوری موجب کاهش حجم عملیات می‌شود و تلاش داریم اطلاعات جمعیتی استان با کیفیت و دقت لازم تکمیل شود.

گودرزی با اشاره به ضرورت شناسایی گروه‌های مختلف جمعیتی گفت: در این فرآیند جمعیت شناور، عشایر و سایر گروه‌هایی که ممکن است اطلاعات آنها در سامانه‌های موجود کامل نباشد، مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: مرحله حضوری سرشماری نیز از ابتدای آبان با جامعه هدف محدودتر در استان آغاز خواهد شد.

تولید آمارهای به‌روز برای برنامه‌ریزی استان

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه با تأکید بر نیاز استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی به اطلاعات دقیق اظهار کرد: تلاش مرکز آمار این است که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، بخشی از آمارهای مورد نیاز استان‌ها با سرعت بیشتری تولید و به‌روز شود.

گودرزی افزود: در مواردی نیز می‌توان از ظرفیت آمارهای زودرس استفاده کرد تا اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سریع‌تر در اختیار آنها قرار گیرد.

وی بیان کرد: دسترسی به آمارهای به‌روز و کارآمد می‌تواند به شوراهای برنامه‌ریزی در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و متناسب با شرایط واقعی استان کمک کند.

امکان اجرای طرح آماری اختصاصی در کردستان

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از فراهم شدن امکان اجرای طرح‌های آماری متناسب با نیاز استان‌ها خبر داد و گفت: امسال این ظرفیت ایجاد شده است که هر استان یک طرح آماری متناسب با اولویت‌های خود را با همکاری مرکز آمار ایران تعریف و اجرا کند.

گودرزی خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند در حوزه‌هایی مانند انرژی، گردشگری، صنعت یا سایر موضوعات مورد نیاز استان تعریف شود و مرکز آمار آمادگی دارد در طراحی و اجرای آن با کردستان همکاری کند.

وی در پایان از اقدامات انجام شده در کردستان برای اجرای سرشماری قدردانی کرد و گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه ستاد سرشماری استان نقش مهمی در اجرای دقیق و باکیفیت این طرح خواهد داشت.