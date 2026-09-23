به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ مازندران با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی استان در اجرای سرشماری کشاورزی و سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن اظهار کرد: مازندران در اجرای این دو طرح عملکرد مطلوبی داشته و همکاری مجموعههای اجرایی استان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به تفاوت سرشماری ثبتیمبنا ۱۴۰۵ با شیوههای پیشین افزود: این سرشماری نخستین تجربه کشور در اجرای یک روش جدید است که در آن اطلاعات ثبتی و اداری مبنای اصلی تولید آمار قرار میگیرد و مراجعه به خانوارها به شکل هدفمند انجام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: در سرشماریهای گذشته بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق خوداظهاری و مراجعه مستقیم به خانوارها جمعآوری میشد، اما در روش ثبتیمبنا، اطلاعات موجود در سامانههای مختلف کشور با رعایت الزامات محرمانگی در اختیار مرکز آمار قرار میگیرد و ثبت آماری بر اساس این دادهها انجام میشود.
گودرزی با بیان اینکه بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز سرشماری در سطح استانها، فرمانداریها، روستاها و آبادیها تولید و ثبت میشود، تصریح کرد: هرگونه نقص یا اشتباه در اطلاعات ثبتشده در سامانههای ملی در نهایت میتواند بر کیفیت آمارهای ملی اثر بگذارد و به همین دلیل کنترل و تکمیل دادهها در سطح استانها اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا آغاز عملیات میدانی سرشماری گفت: مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران باید از این فرصت برای بررسی، اصلاح و تکمیل اطلاعات موجود در سامانهها استفاده کنند؛ چراکه هرچه دادههای ثبتی کاملتر باشد، حجم عملیات میدانی و مراجعه حضوری نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس مرکز آمار ایران این موضوع را برای مازندران مهمتر دانست و افزود: گستردگی مناطق روستایی، تنوع جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان باعث میشود دسترسی به برخی مناطق در ماههای آینده دشوارتر باشد و لازم است اطلاعات مناطق روستایی و بالادست در فرصت فعلی با دقت بیشتری بررسی و تکمیل شود.
تأکید بر همکاری دستگاههای اجرایی
گگودرزی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با ستاد سرشماری اظهار کرد: مرکز آمار ایران آمادگی دارد در اجرای تصمیمات و برنامههای ستاد سرشماری استان پشتیبانی لازم را انجام دهد تا فرآیند ثبت و تکمیل اطلاعات با دقت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت مازندران در اجرای سرشماری ثبتیمبنا گفت: ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی این استان موجب شده موضوعاتی مانند مهاجرت، جابهجایی جمعیت میان شهر و روستا، جمعیت شناور، اقامتگاههای دوم و غیررسمی، تغییر کاربریها و برخی اقامتگاههای غیرقانونی با دقت بیشتری در این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر نقش آمار در برنامهریزی کشور خاطرنشان کرد: آمار دقیق، مبنای تصمیمگیری در سطوح مختلف است و اطلاعات جمعیتی و مسکن در برنامهریزی دولت، شهرداریها، فرمانداریها و دهیاریها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی از فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خواست در فرصت باقیمانده اطلاعات موجود در سامانههای مرتبط را بررسی کنند و گفت: هدف اصلی، ثبت آمار واقعی و جلوگیری از کمشماری یا بیششماری جمعیت و واحدهای مسکونی است.
آغاز آزمایشی خوداظهاری اینترنتی
گودرزی همچنین از آغاز عملیات آزمایشی خوداظهاری اینترنتی در کشور خبر داد و افزود: این فرآیند با مشارکت تعدادی از خانوارهای منتخب به صورت آزمایشی آغاز شده و مشکلات و نواقص احتمالی آن در حال بررسی و رفع است.
وی ادامه داد: در هفتههای آینده برای دو گروه از خانوارها پیامکهایی از سوی ستاد سرشماری ارسال خواهد شد؛ گروه نخست خانوارهایی هستند که اطلاعات آنها در سامانههای موجود ناقص یا دارای مغایرت است و گروه دوم نیز به منظور راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده، به صورت هدفمند انتخاب خواهند شد.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آغاز عملیات اصلی سرشماری از اول آبانماه اظهار کرد: عملیات سرشماری در استانها سه هدف اصلی را دنبال میکند؛ تکمیل اطلاعات ناقص، راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده از طریق مراجعه به بخشی از خانوارها و جمعآوری اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت و مسکن از طریق یک طرح نمونهگیری گسترده اما هدفمند.
گودرزی در پایان تأکید کرد: هر میزان اطلاعات موجود در سامانههای ثبتی در فرصت باقیمانده کاملتر و دقیقتر شود، حجم عملیات میدانی کاهش یافته و سرشماری با سرعت، دقت و هزینه کمتری اجرا خواهد شد.
نظر شما