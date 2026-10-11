به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان‌های کشور با محوریت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، اظهار کرد: اثربخشی نظام آماری صرفاً به میزان داده‌های گردآوری‌شده وابسته نیست، بلکه دقت، بهنگام بودن و قابلیت استفاده از اطلاعات در تصمیم‌سازی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی این نظام دارد.

وی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی افزود: بخش قابل‌توجهی از داده‌های موردنیاز کشور در فرایندهای اداری تولید و ثبت شده است و می‌توان با بهره‌گیری اصولی از این منابع، اطلاعات موجود را تکمیل کرد و زمینه استفاده مؤثرتر از داده‌ها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را فراهم آورد.

رئیس مرکز آمار ایران، رعایت محرمانگی را از الزامات اساسی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: استفاده از داده‌های ثبتی باید در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط انجام شود تا ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات مردم، امکان ارتقای کیفیت آمارها و شناسایی خلأهای اطلاعاتی فراهم شود.

گودرزی با اشاره به تفاوت سرشماری ثبتی‌مبنا با شیوه‌های سنتی گردآوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در سرشماری‌های گذشته، خوداظهاری خانوارها نقش محوری داشت، اما در رویکرد جدید، استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد. با این حال، با توجه به شرایط و الزامات موجود، روش ترکیبی نیز در دستور کار قرار دارد و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه این رویکرد به‌صورت تدریجی دنبال می‌شود.

وی یکی از اهداف این تحول را فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات جمعیتی بهنگام‌تر عنوان کرد و گفت: اتکا به چرخه‌های طولانی سرشماری، پاسخگویی به برخی نیازهای جدید برنامه‌ریزی را با محدودیت مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های ثبتی و آماری می‌تواند زمینه به‌روزرسانی اطلاعات در فاصله میان سرشماری‌های عمومی را نیز فراهم کند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر اهمیت مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ارتقای کیفیت اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: استفاده از توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان می‌تواند به شناسایی چالش‌ها، اصلاح فرایندها و افزایش دقت در اجرای سرشماری کمک کند.

گودرزی با بیان اینکه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های آماری در سطح ملی و استانی است، اظهار کرد: تبادل تجربیات، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای کارشناسی باید به‌طور جدی دنبال شود تا مسائل احتمالی در مراحل مختلف اجرا به‌موقع شناسایی و برطرف شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان مرکز آمار ایران و معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان‌ها، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ به بهبود نظام تولید آمار، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و تقویت برنامه‌ریزی در سطوح ملی و استانی منجر شود.