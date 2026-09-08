به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی عصر دوشنبه با حضور وبیناری در جلسه ستاد آمار استان زنجان با قدردانی از همکاری مجموعه مدیریتی استان در اجرای طرح‌های آماری، اظهار کرد: در سفرهای قبلی به استان زنجان و به‌ویژه سفر اخیر، فرصت شد از نزدیک در جریان برخی مسائل و مشکلات استان قرار بگیریم و امیدواریم بتوانیم در چارچوب وظایف مرکز آمار ایران برای حل این مسائل کمک کنیم.

وی با قدردانی از استاندار زنجان، مدیران استان و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای همکاری در اجرای عملیات آزمایشی سرشماری، افزود: در دی‌ماه سال گذشته عملیات آزمایشی سرشماری در همه استان‌های کشور برگزار شد که خوشبختانه در استان زنجان نیز این عملیات با کیفیت و موفقیت مناسبی انجام گرفت.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از همکاری استان زنجان در اجرای سرشماری کشاورزی قدردانی کرد و گفت: سرشماری کشاورزی نیز از طرح‌های بسیار مهم آماری کشور بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان به خوبی اجرا شد و نتایج آن نیز در اختیار مسئولان قرار گرفته است.

حرکت سرشماری نفوس و مسکن به سمت ثبت‌مبنا

گودرزی با اشاره به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن، بیان کرد: همان‌طور که پیش از این نیز در جلسات با استاندار و مدیران استان مطرح شده، سرشماری نفوس و مسکن در ادامه برنامه کشور به سمت روش ثبت‌مبنا حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: در روش ثبت‌مبنا، ثبت‌های اداری در ابتدا به‌عنوان مبنای تولید آمار مورد استفاده قرار می‌گیرند و مرکز آمار تلاش می‌کند با استفاده از این اطلاعات، داده‌های آماری مورد نیاز را تولید کند.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: هرجا که اطلاعات موجود نیاز به اصلاح، تکمیل یا صحت‌سنجی داشته باشد، عملیات میدانی انجام خواهد شد؛ بنابراین در رویکرد جدید، عملیات میدانی جایگاه خود را دارد اما هدف آن بیشتر رفع نواقص و ارتقای کیفیت داده‌های ثبتی است.

گودرزی افزود: جزئیات روش اجرا، نحوه استفاده از داده‌های ثبتی و چگونگی انجام عملیات میدانی توسط همکاران مرکز آمار ایران و ستاد سرشماری برای مسئولان استان تشریح خواهد شد.

درخواست مرکز آمار برای معرفی سامانه‌های اطلاعاتی استان

وی یکی از درخواست‌های مهم مرکز آمار ایران از مدیریت استان زنجان را شناسایی و معرفی سامانه‌های اطلاعاتی استانی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد استفاده در سرشماری از سامانه‌های ملی دریافت می‌شود؛ برای نمونه، اطلاعات ثبت احوال از سامانه ملی این سازمان در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد، اما در کنار سامانه‌های ملی، برخی سامانه‌های استانی نیز وجود دارند که می‌توانند در تکمیل تصویر آماری استان مؤثر باشند.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: درخواست ما این است که اگر در استان سامانه‌هایی وجود دارد که اطلاعات آنها می‌تواند به اجرای دقیق‌تر سرشماری کمک کند، با دستور استاندار و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان شناسایی و اطلاعات مورد نیاز در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور در خصوص ارائه داده‌های دستگاه‌های اجرایی به مرکز آمار، اظهار کرد: طبق این دستور، دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز را تا پایان شهریور در اختیار مرکز آمار قرار دهند و استان می‌تواند در شناسایی اطلاعاتی که برای ارائه تصویر دقیق‌تر از وضعیت استان ضرورت دارد، نقش مهمی ایفا کند.

وی ادامه داد: همکاران مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌توانند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز را با دستگاه‌های اجرایی تبادل کنند تا اطلاعات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مرکز قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت کیفیت داده‌های موجود در سامانه‌های ملی، گفت: تقریباً یک ماه تا آغاز جدی عملیات سرشماری فرصت داریم و این مدت باید برای بررسی و ارتقای کیفیت داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

گودرزی تصریح کرد: انتظار ما از ستاد سرشماری استان این است که با تدبیر استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اجرایی را برای کنترل و اصلاح کیفیت اطلاعات موجود در سامانه‌های ملی پای کار بیاورد.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش استان احساس می‌کند اطلاعات موجود در سامانه‌های مربوط به این دستگاه نیازمند اصلاح یا تکمیل است، اکنون بهترین زمان برای انجام این کار است؛ همین موضوع درباره ثبت احوال، سامانه‌های مرتبط با اسکان و سایر دستگاه‌ها نیز صدق می‌کند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به تعدد دستگاه‌ها و درگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با فرایند سرشماری گفت: اطلاعات موجود در حدود ۲۷ درگاه و سامانه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرچه کیفیت این داده‌ها در فرصت باقی‌مانده افزایش یابد، در مرحله اجرای سرشماری نیاز به عملیات میدانی کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش عملیات میدانی با تکمیل داده‌های ثبتی

گودرزی تأکید کرد: هر اندازه بتوانیم مرحله نخست را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ستاد سرشماری استان با کیفیت بیشتری انجام دهیم، علاوه بر اینکه حقوق مردم حفظ شده و اطلاعات جمعیتی و سکونتی آنها دقیق‌تر ثبت می‌شود، محاسبات آماری نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت داده‌های ثبتی همچنین باعث کاهش حجم عملیات میدانی خواهد شد و این موضوع هم هزینه‌های اجرای طرح را کاهش می‌دهد و هم سرعت تولید آمار را افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره برنامه عملیات میدانی سرشماری در سال جاری گفت: بر اساس طراحی فعلی، عملیات میدانی در کشور در دو بخش انجام خواهد شد؛ بخش نخست مربوط به طرح آماری بزرگ سرشماری است که از طریق آن برخی ویژگی‌های مورد نیاز استخراج می‌شود و بخش دیگر نیز برای تکمیل و رفع نواقص داده‌ها انجام خواهد شد.

گودرزی افزود: بر اساس مطالعات اولیه‌ای که روی داده‌های موجود انجام شده، حجم نمونه مورد نیاز برای هر استان مشخص شده است و طی روزهای آینده میزان نمونه و چارچوب مربوط به بخش نخست عملیات به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات میدانی در آبان‌ماه صورت گیرد.

وی بیان کرد: بخش مربوط به تکمیل داده‌ها نیز به‌زودی به استان‌ها اعلام خواهد شد و چنانچه در مرحله نخست کیفیت داده‌های ثبتی افزایش پیدا کند، طبیعتاً حجم عملیات مربوط به مرحله دوم نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به بازدیدهای خود از برخی مناطق استان زنجان، گفت: در سفر به استان، مشکلات برخی روستاها و مناطق را از نزدیک مشاهده کردم و در این زمینه نیز هرجا نیاز باشد، مرکز آمار در کنار استان خواهد بود.

گودرزی افزود: تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات موجود در روستاها و مناطق مختلف، به‌ویژه مناطقی که در زمینه اطلاعات و پوشش آماری با مشکل مواجه هستند، در چارچوب ضوابط سرشماری برطرف شود.

وی با تأکید بر توجه به شرایط استان‌ها در اجرای سرشماری اظهار کرد: در سرشماری امسال تلاش می‌کنیم نظرات و شرایط استان‌ها را تا جایی که به فرایند، الگوریتم‌ها و دستورالعمل‌های اصلی سرشماری لطمه وارد نکند، بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: تلاش ما این است که در اجرای سرشماری انعطاف استانی داشته باشیم، اما تقسیمات کشوری که مبنای آن وزارت کشور است، برای مرکز آمار نیز ملاک عمل خواهد بود.

تولید آمارهای کاربردی برای تصمیم‌گیری استان‌ها

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد مرکز آمار ایران در سال جاری گفت: مرکز آمار تلاش می‌کند آمارهایی را تولید کند که بیش از گذشته مورد استفاده استان‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی سه رویکرد اصلی مرکز آمار را تولید منظم و به‌موقع آمار، ارتقای کیفیت و جبران عقب‌ماندگی‌های آماری عنوان کرد و گفت: نخستین هدف ما این است که تولید آمارها را به‌موقع، منظم و با کیفیتی بالاتر از گذشته انجام دهیم.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: در برخی حوزه‌ها نیز عقب‌ماندگی‌هایی وجود داشته که در حال جبران آنها هستیم؛ برای نمونه در زمینه برخی شاخص‌های مربوط به رشد استان‌ها، برنامه‌هایی برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات در دست اجراست.

گودرزی همچنین از طراحی سازوکاری برای محاسبه برخی شاخص‌های آماری در سطح شهرستان‌ها خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب سرشماری، طراحی‌هایی در حال انجام است تا برخی شاخص‌های مهم، از جمله نرخ بیکاری، در سطح شهرستان‌ها نیز با دقت بیشتری محاسبه و ارائه شود.

وی گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه آمارهای منطقه‌ای را از طریق همین برنامه‌ها جبران کنیم تا مدیران استانی و شهرستانی بتوانند تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.

انتشار آمارهای «زودرس» برای پاسخ به نیاز تصمیم‌گیران

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از برنامه این مرکز برای انتشار برخی آمارهای زودرس خبر داد و گفت: در برخی موارد، تولید آمار دقیق و رسمی به دلیل ضرورت تکمیل مراحل مختلف، زمان‌بر است، در حالی که تصمیم‌گیران به‌ویژه در استان‌ها به این اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان نیاز دارند.

گودرزی افزود: با توجه به مجوزهای حرفه‌ای و بین‌المللی موجود و با رعایت الزامات کیفی، مرکز آمار می‌تواند در برخی شاخص‌ها آمارهای زودرس را منتشر کند.

وی درباره مفهوم آمار زودرس توضیح داد: در این روش، عملیات اصلی تولید آمار انجام شده و کیفیت داده‌ها به سطح قابل قبول برای استفاده تصمیم‌گیران رسیده است، بنابراین می‌توان آمار را در اختیار آنها قرار داد؛ با این حال، ممکن است تکمیل داده‌ها و بازبینی نهایی همچنان ادامه داشته باشد و پس از تکمیل فرایند، آمار رسمی با فاصله زمانی اعلام شود.

رئیس مرکز آمار ایران این اقدام را حرکتی مهم برای کمک به نظام تصمیم‌گیری کشور دانست و گفت: انتشار آمارهای زودرس می‌تواند پاسخ‌گویی مرکز آمار به نیازهای فوری مدیران و سیاست‌گذاران را افزایش دهد.

گودرزی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی درباره استفاده از آمارهای زودرس، خاطرنشان کرد: برای استفاده صحیح از این نوع آمارها، نیاز به توضیح، تبیین و تدوین چارچوب‌های لازم وجود دارد و مرکز آمار ایران و همکاران آن در استان‌ها آماده همکاری در این زمینه هستند.